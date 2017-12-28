السفارة السودانية بالرياض تحتج على تقرير بصحيفة سعودية حول سواكن

أكدت السفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية، الأربعاء، أن السودان لا يهدد الأمن العربي من خلال توقيعه على اتفاق مع تركيا لإعادة تأهيل ميناء “سواكن”، وأنه لا دخل لذلك بالخلاف السوداني المصري بشأن حلايب وشلاتين.

وقال المسؤول الإعلامي بالسفارة السودانية المعتز أحمد إبراهيم، في بيان، إن “سواكن في حضن السودان وليس أي جهة أخرى”، وذلك ردا عل

ى تقرير لصحيفة “عكاظ” السعودية بعنوان “سواكن السودان في حضن أردوغان”، في إشارة إلى الاتفاق الذي جرى توقيعه خلال زيارة الرئيس التركي للخرطوم.

وأضاف إبراهيم أن “أول ما تجب الإشارة إليه هو أن المادة المنشورة وبالصياغة التي وردت تمثل إساءة واضحة للسودان ولسيادته ولحقه الطبيعي كدولة ذات سيادة في إنشاء العلاقات مع مختلف دول العالم بشكل سلمي وبما يحقق المنفعة والمصلحة له ولشعبه ودون مساس بالأمن الوطني العربي الذي يمثل الحرص عليه مرتكزا أساسيا في بناء السودان لعلاقاته الخارجية“.

وأعرب إبراهيم عن بدء التقرير بالإشارة إلى “الأطماع التركية وربط ذلك بالنظام الإيراني. وقال: “لو كان ما ورد منسوبا لكاتب ما لاعتبرنا أن ذلك يمثل وجهة نظر شخصية، أما النقل عن وكالة رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية ثم صبغ وتلوين ذلك بصبغة الرأي ووجهة النظر يجعلنا نتساءل عن دوافع انتهاج مثل هذا الخط والأهداف التي يرمي إليها“.

وكان أردوغان أعلن، الاثنين الماضي، خلال زيارته إلى السودان، عن توقيع 22 اتفاقية بين البلدين وأنهما تهدفان إلى رفع حجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار أمريكي. وقال أردوغان إنه طرح مشروع إعادة إعمار وترميم جزيرة سواكن السودانية في البحر الأحمر ووافق الرئيس السوداني عمر البشير على ذلك.

وأثار المشروع انتقادات إعلامية مصرية في ظل توتر العلاقات بين مصر والسودان بسبب الخلاف حول حلايب وشلاتين ومعارضة السودان لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى انقطاع العلاقات بين مصر وتركيا.