السفارة الامريكية في الخرطوم أمريكا تدعو رعاياها بتوخي الحذر في تحركاتهم

حذرت السفارة الأمريكية في الخرطوم، رعاياها في البلاد بتوخي الحذر، من احتجاجات محتملة قد تشهدها البلاد ، رفضاً لقرار الرئيس دونالد ترامب بشأن مدينة القدس الفلسطينية.

وقالت السفارة على موقعها الالكتروني أمس الخميس ، إن (اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتزامها نقل سفارتها من تل أبيب إليها ، قد يثير احتجاجات في السودان).

وأشارت إلى أنها تذكر مواطنيها بـ(الحاجة إلى توخي الحذر والوعي بالأمن الشخصي)

وناشدت السفارة رعاياها بـ ( البقاء بمتابعة الأخبار الم

حلية للحصول على التحديثات).

كما طالبتهم بـ (تجنب مناطق المظاهرات، وتوخي الحذر حيال أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة).

ونصحت السفارة الأمريكية موظفي البعثة بـ (الحد من نشاطهم، خاصة اليوم الجمعة، لأن هناك احتمالًا أكبر للاحتجاجات في ذلك اليوم).

طالع التحذير:

https://sd.usembassy.gov/security-message-u-s-citizens-personal-security-reminder/