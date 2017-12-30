الدكتور جبريل ابراهيم : تركيا دولة مهمة ولكن يجب ان تكون العلاقة معها لصالح الشعب السوداني وليس النظام وحزبه

ق ال الدكتور جبريل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ونائب رئيس الجبهة الثورية ان تركيا دولة مهمة وفيها امكانات وتجربة في التنمية الااقتصادية يمكن ان يستفيد منها الناس فائدة كبيرة جدا , واي علاقات يمكن للناس ان يطوروها في الاتجاه الصحيح لمصلحة البلدين ليس لنا اي اعتراض عليها ولكن نامل ان تكون العلاقة مع تركيا علاقة تدعم بلد وليس دعما للنظام والا تكون هذه العلاقة خصما على المواطن السوداني ويجب ان تكون علاقة لاستثمار حقيقي يعود نفعه لكل الشعب السوداني وليس للحزب الحاكم ولا للحكام.

وحول وضع الجبهة الثورية قال الدكتور جبريل الذي كان يتحدث الى مراسل موقع العدل المساواة ) على هامش احتفالات الحركة باعيا

د الشهداء ,ان الجبهة الثورية تسير في الاتجاه الصحيح حيث انتقلت الرئاسة بطريقة سلسة وعملية الهيكلة تسير

بشكل جيد ونتوقع ان ينضم عدد من القوى المعارضة للجبهة الثورية.

ودعا جماهير الشعب السوداني على التحرك وبشكل جدي وللتغيير وحذر من استمرار هذا النظام وان بقاء هذا النظام يعني بالضرورة تفتت السودان.