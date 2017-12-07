الخارجية السودانية: قرار ترمب حول القدس مرفوض واستفزاز لأهل الديانات وينسف السلام

أعلنت وزارة الخارجية السودانية “رفض السودان التام لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب ،الذي أعلنه في خطابه (مساء 6 ديسمبر 2017) بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزام الولايات المتحدة نقل سفارتها اليها”، واعتبرت الخرطوم القرار الأميركي “انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وتعدياً سافراً علي حقوق الشعب الفلسطيني”.

وأضافت أن ” القرار يمثل استفزازاً لجميع أهل الديانات، ويشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين ، وستكون له تداعيات خطيرة علي أمن واستقرار المنطقة”.

وفيما شددت الخرطوم على “رفض السودان بشكل قاطع المساس بالوض

ع القانوني والسياسي لهذه المدينة المقدسة ،مهبط الديانات “، رأت أن “هذا الإعلان يخالف القرارات الدولية التي توكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وينسف عملية السلام في الشرق الأوسط” .

وخلص البيان، الذي بثته وكالة السودان للأنباء، إلى أن “السودان اذ يدين هذا القرار( قرار ترمب) يؤكد التزاماته وتضامنه الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في قضيته العادلة وحقه الشرعي في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف” .