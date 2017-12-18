الاجحهزة الامنية السودانية تصادر اعداد صحيفة الوطن وتعتقل رئيس تحريرها

صادرت الاجهزة الامنية السودانية فجر اليوم 18/12/2017,جريدة الوطن اليومية عقب طباعتها دون ابداء اسباب .

وقال المدير العام لجريدة الوطن يوسف سيد أحمد خليفة إن إدارة الإعلام بجهاز الأمن اتصلت على رئيس التحرير في الواحدة من فجر اليوم لإستدعائه بإلإدارة ولم تخل سبيله، وأضاف (نعتبره معتقلاً). وذكر خليفة أنهم لا يعرفون سبب إستدعاء رئيس التحرير في هذا الوقت. مشيراً الى ان صحيفتهم نشرت مواد عن غلاء الاسعار وأزمة البنزين وصفوف الخبز في مدني ومدن أخرى. وتعرضت الصحف لمصادرات جماعية استمرت لث

مانية أيام دون إبداء اسباب.

وتعرضت جريدة الوطن لحملة مصادرات أستمرت قرابة الأسبوع بدايات ديسمبر الجاري قبل أن يسمح لها بمعاودة الصدور لاحقاً من هذا الشهر.

وتعاني الصحافة في السودان من حملة مضايقات وتدخلات غير مبررة من الأجهزة الأمنية التي درجت علي معاقبة الصحف بالمصادرة بسبب ما تسميه بتجاوزها الخطوط الحمراء.