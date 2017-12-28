اعلامي مصري يشن هجوما على سفير السودان بمصر ويقول مصر لن تصمت حال بناء قاعدة تركية

شن الإعلامي أسامة كمال هجومًا على سفير السودان لدى القاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بعد اتهام الإعلام المصري بعبارات «غير لائقة».

وقال «كمال»، في برنامجه «مساء dmc»، مساء الأربعاء، إن مصر دافعت كثيرا عن السودان، في كل مشكلاته وعثراته، وقمنا بدعم القيادة السياسية السودانية.

وشدد «كمال» على أن «مصر لن تس

كت في حال بناء قاعدة عسكرية تركية بالقرب من حدودها، على بعد 200 كم».

يذكر أن السفير السودانى هاجم الإعلام المصرى، بسبب تناوله زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى السودان مؤخرًا.