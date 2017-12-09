اعتقال الناشط رضوان داؤود وزوجته تطالب بإطلاق سراحه

أعلن حزب ” المؤتمر السوداني أن السلطات الامنية اعتقلت عضو الحزب رضوان داؤود من منطقة الجريف شرق التي تشهد اعتداءات حكومية ضد المواطنين بغرض إزالة الكمائن والإستيلاء على الأراضي المملوكة للمواطنين ومحو تاريخ وتراث الجريف واستبداله بمدينة النيل الأزرق المقترحة.

وأشار الحزبفي بيان له الى أن جهاز الأمن لم يبلغ أسرة عضو الحزب المعتقل رضوان داؤود بمكان اعتقاله، أو الجهة التى يحتجز فيها، وبحسب مواطنين من المنطقة فإن رجال بزي مدني قاموا باعتقاله يوم أمس.

وقال البيان إن الاعتقال جاء فى وقت أصبح فيه إعتقال أعضاء حزب المؤتمر السوداني “بمثابة اله

واية لسلطات النظام”، وحمل مسئولية سلامته للحكومة في وقت عبرت فيه نانسي،الأمريكية الجنسية وزوجة داؤود عن قلقها لاعتقال زوجها وطالبت بالافراج عنه.

نص البيان:

حزب المؤتمر السوداني

بيان حول إعتقال عضو الحزب رضوان داؤود

اعتقلت السلطات الامنية نهار أمس الأربعاء 6 ديسمبر 2017م عضو حزب المؤتمر السوداني رضوان داؤود من منطقة الجريف شرق التي تشهد هذه الأيام اعتداءات منظمة من السلطات الأمنية ضد المواطنين بغرض إزالة الكمائن ومواصلة مخطط الإستيلاء على الأراضي المملوكة للمواطنين ومحو تاريخ وتراث الجريف واستبداله بمدينة النيل الأزرق المقترحة.

لم يتم إبلاغ أسرة عضو الحزب المعتقل رضوان داؤود باعتقاله، أو الجهة التى يحتجز فيها، وبحسب مواطنين من المنطقة فإن رجال بزي مدني قاموا باعتقاله يوم أمس.

فى وقت أصبح فيه إعتقال أعضاء حزب المؤتمر السوداني بمثابة الهواية لسلطات النظام، نحمل النظام المسئولية كاملة عن سلامة عضو الحزب المعتقل رضوان داؤود، وندعو إلى الإفراج الفوري عنه، ونؤكد أن الحزب ماض فى طريق العمل مع الجمهور وبينهم من أجل إسقاط النظام.

حزب المؤتمر السوداني

أمانة الإعلام

7 ديسمبر 2017م