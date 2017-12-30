اردوغان يعرض تاهيل سواكن وشرهات قطرية للبشير مقابل الدم السوداني لدعم قطر ( مع صور وفيديو ) ؟

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1- صحيفة “يني شفق” اليوميّة التركيّة ؟

في يوم الخميس 28 ديسمبر 2017 ، كتب محمد اصت ، المحرر في صحيفة “يني شفق” اليوميّة التركيّة المقربة من اردوغان تقريراً عن زيارة اردوغان للسودان ، نختزل اهم فقراته في النقاط التالية :

اولاً :

في يوم الاثنين 25 ديسمبر 2017 ، وفي مكتب الجمارك في مدينة سواكن ، وقع اردوغان والبشير على حزمة مكونة من 22 اتفاقية ثنائية للتعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والزراعية والصناعية والبني التحتية ، منها إتفاقية لتأهيل ميناء ومدينة سواكن .

كشف اردوغان سراً بخصوص اتفاقية سواكن الثنائية ، ق

ائلاً وحصرياً :

( أن هناك ملحقا لن أتحدث عنه الأن( .

يلمح المعلق محمد اصت في تقريره المذكور اعلاه ، بأن الملحق السري الذي لم يذكره اردوغان ولا البشير ، يتعلق بان تلتزم تركيا ، بتمويل من قطر ، بتاهيل ميناء سواكن ليستقبل السفن الحربية والتجارية ، ويكون مقراً لقاعدة بحرية تركية مستقبلاً لتحمي السودان من اي عدوان امريكي متوقع ، في إستنساخ لطلب البشير من بوتين ، في سوتشي يوم الخميس 23 نوفمبر 2017 ، انشاء قاعدة عسكرية في بورت سودان لحماية نظام البشير من اي عدوان امريكي .

كما إلتزم اردوغان بإقناع قطر بتقديم جرعات اوكسجين دولارية مكثفة ، لوقف التدهور الحر في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار ، ضمن شرهات قطرية لم يقصصها علينا محمد اصت .

في المقابل ، يلتزم البشير بإرسال كتيبة عسكرية سودانية لتنضم للقاعدة العسكرية التركية في العيديد ، والتي تضم 35 الف عسكري تركي بكامل معداتهم الحربية .

ربما اضطر البشير لتحويل الكتيبة السودانية وعددها 7 الف عسكري من اليمن إلى قطر ، وإن كان حميتي قد صرح من قبل إنه مستعد لتوريد اي عدد من العساكر يطلبهم البشير ؟

تابع في الفيديو على الرابط ادناه اسباب قلق مصر والسعودية بعد اتفاقية السودان وتركيا حول سواكن :

https://www.youtube.com/watch?v=E2RBFYDxVdc!

ثانياً :

كشف الصحفي محمد اصت في تقريره محاولة تدخل عسكري لقلب نظام الحكم في قطر ، كان من المتوقع أن يبدأ يوم الاثنين 5 يونيو 2017 ، ولكن تم احباطه بواسطة الكتيبة التركية المرابطة في قطر .

في هذا السياق ، اشار محمد أصت إلى تصريح امير الكويت في سبتمبر 2017 ، عند زيارته لواشنطون ، من ان وساطته مَنعت مُواجهةً عَسكريّةً في قطر . كما اشار الى توكيد امير قطر لبرنامج “60 minutes ” في مَحطّة “ CBS ″ الامريكية وجود مخططات عَسكريّة جَديّة من بعض الاشقاء لتَغيير النّظام في قَطر.

يدعي محمد اصت ان السعودية والامارات كانتا تخططان لهجوم عسكري لدعم انقلابٍ داخليٍّ تشارك فيه بعض القَبائل القطرية ، من بينها قبيلة بني مرة وقبيلة القحطان ، و بقيادة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني ، شَقيق الشيخ احمد بن علي آل ثاني أول أمير لدولة قَطر بعد الاستقلال من بريطانيا … في إستنساخ للانقلاب الفاشل ضد جد الامير الحالي في فبراير 1996 .

في سياق مواز ، اكدت صحيفة نيويورك تايمز ان ترامب ، وليس الكتيبة التركية في العيديد ، هو الذي افشل محاولة الانقلاب ضد نظام الحكم في قطر ، في يوم الاثنين 5 يونيو 2017 .

قالت النازعات :

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ .

يالها من زجرة ترامبية ، تذكرنا بزجرة ايزنهاور للثلاثي بريطانيا + فرنسا + إسرائيل … الزجرة التي ادت لانسحابهم من سيناء بعد العدوان الثلاثي في عام 1956 .

https://pbs.twimg.com/card_img/946248129891926016/0oquSqCH?format=jpg&name=800×419

Pro-Erdogan Turkish Columnist Mehmet Acet : UAE Crown Prince MBZ Is ‘Israeli Intelligence Member’

ثالثاً :

في تقريره ، اتهم محمد اصت الشيخ محمد زايد آل نهيان بتمويل الانقلاب الفاشل ، الذي يتهم اردوغان انصار قولن بالقيام به في يوليو 2016 ، ويتهمه بتمويل مظاهرات عام 2013 ضد اردوغان … ببساطة لان اردوغان اخواني ، ويخاف الشيخ محمد من الاخونجية خوف السليم من الاجرب .

2- الشعقيبة ؟

في يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 ، اصدر السيد الامام بياناً للناس حول زيارة اردوغان للسودان ، جاء فيه نصا :

( أما الحديث عن تخصيص سواكن للاستثمار التركي فلا يمكن أن يتم بعفوية “الشعقيبة”، ويجري التعامل مع الموضوع كأنها صفقة شخصية. الصحيح أن يصدر قانون لتطوير سواكن، وأن تحدد الدولة ما سوف تقوم به في إطار هذا التطوير ، وأن ينص على ترحيب بالاهتمام التركي بهذا التطوير حسب متطالبات القانون ، وأن يكون مشروع التطوير متاح للآخرين الذين يجذبهم المشروع. (

كلام زي العجب ، ولكن ماهي ، يا حبيب ، ( الشعقيبة ) التي ذكرها السيد الامام ، نجار التعابير العبقرية التراثية والمُستحدثة ؟

عند ختان بنت في الجاهلية الاولى في السودان ، تقوم صديقاتها بحمل صحن عليه ( ضريرة ) مكونة من صندل ومحلب وكركار .

تجوس صديقات العروسة المختونة في زنقات الحي والسوق ، وهن يحملن صحن الضريرة على صينية . يتبرع المارة بوضع قرش او تعريفة على صينية الضريرة . في نهاية الجولة ، تحمل الصديقات القروش التي تم جمعها للعروس المختونة .

هذه هي الشعقيبة التي ذكرنا بها الامام .

الا توافقني في هذا السياق ، إن السيد الامام كشجرة الصندل ، تعطر فاس قاطعها ، ام إننا نكتر المحلبية كما يتهمنا البعض ، فتكون النتيجة استفزاز القارئ ؟

4- سواكن ؟

في 5 يوليو 1554 ، احتل السلطان العثماني سليم مصر وسواكن والحجاز وارتيريا وجيبوتي واليمن وشمال الصومال . جعل السلطان سليم سواكن عاصمة لمحافظات الحبش الثمانية المعروفة بالسنجكات ، من سنجك كما ولاية من والي ومحافظة من محافظ … ارتيريا وجيبوتي وشمال الصومال . صار البحر الاحمر بعد عام 1554 بحيرة عثمانية من باب المندب في اليمن جنوباً وحتى مصر والحجاز شمالاً .

في عام 1865 ، كلف عبدالعزيز الاول السلطان العثماني في اصطنبول الخديوي اسماعيل في مصر بادارة سنجكيات الحبش بالاضافة للحجاز واليمن … من سواكن عاصمة السنجكيات الثمانية .

في عام 1882 ، احتلت بريطانيا مصر ، وصارت سواكن تتم ادارتها بواسطة مصر الخديوية تحت الوصاية البريطانية ، وانتهى اي ارتباط بين سواكن واصطنبول العثمانية .

بعد دخول الامام الاكبر عليه السلام الخرطوم في يناير 1885 ، حاول عثمان دقنة احتلال سواكن كما احتل حاميات طوكر وسنكات وكسلا في عامي 1883 و1884 . ولكن فشل عثمان دقنة في ضم سواكن للدولة المهدية بسبب الحامية البريطانية التي كانت تحرسها وتديرها ، واستمرت تحرسها وتديرها حتى عام 1923 .

في 24 يوليو 1923 ، تم اعتماد اتفاقية لوزان لتقسيم الامبراطورية العثمانية ، التي صارت سواكن بموجبها جزءاً اصيلاً من السودان الانجليزي – المصري .

في يناير 1956 ، صارت سواكن جزءاً اصيلاً من السودان الحر المستقل ، رغم ادعاءات الصحافة المصرية الهوجاء بملكية مصر لسواكن .

5- التركية السابقة ؟

السرد التاريخي المقتضب اعلاه ربما وضح ان تعبير ( التركية السابقة ) ، بمعنى سابقة للمهدية ، تعبير يحمل اسماً في غير مُسمى ، إذ الصحيح هو ( الخديوية السابقة ) … للمهدية .

كما ذكرنا اعلاه ، في عام 1865 ، كلف عبدالعزيز الاول السلطان العثماني في اصطنبول الخديوي اسماعيل في مصر بادارة سنجكيات الحبش بالاضافة للحجاز واليمن … من سواكن عاصمة السنجكيات الثمانية ، وكان السودان تحت ادارة وحكم الخديوي اسماعيل بدون ادنى تدخل من اصطنبول ، منذ استعماره بواسطة محمد علي باشا في 1821 .

في اغسطس 1881 ، عند بدء الثورة الشعبية المهدية ، كان حكمدار السودان ( الحاكم العام ) محمد رؤوف مصرياً ، يتبع للخديوي المصري توفيق في القاهرة ، ولا يتبع للامبراطورية العثمانية في اصطنبول . وكذلك معاونه محمد ابوالسعود الذي ارسله محمد رؤوف لمفاوضة الامام الاكبر عليه السلام في الجزيرة ابا .

اذا كان لاردوغان ان يعتذر للسودان جراء الحكم العثماني للسودان ( سواكن ) ، قبل عام 1821 ، عام استعمار محمد علي باشا المصري وليس التركي للسودان ، فعليه ان يعتذر للحجاز ، واليمن ، واريتريا ، وجيبوتي ، وشمال الصومال ؟

في الثقافة السودانية وقت الثورة المهدية ، يتم إطلاق تركي على كل الحُمر ، حتى لو كانوا مصريين ؟

دعنا لا نبرئ مصر الخديوية من مصائبها في السودان ( عشرة في حفرة ولا ريال في طلبة ) باسناد هذه الجرائم للامبرطورية العثمانية التي منها براء ؟

وترجمة المثل الشعبي اعلاه بعربي الكلاكلة ، يموت 10 رجال في مقاومتهم للحكم الخديوي الظالم ، ولا يعملون عمال في الاستعمار الخديوي مقابل يومية ريال ، وكان الريال ثروة وقتها ؟

المجرم ، يا حبيب ، هو مصر الخديوية ، وليس الامبراطورية العثمانية .

وكفى بنا حاسبين .