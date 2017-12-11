احتاجا على قرارات ترمب…الخرطوم تنقل حفل مفتوح لفرقة أميركية من الساحة الخضراء لمكان (خاص)!!!

أعلنت سفارة واشنطن في الخرطوم، الأحد عن تبديل مكان حفل مجاني لفرقة جاز أميركية كان يفترض اقامته الثلاثاء في الساحة لخضراء بالخرطوم الى “مكان خاص”، لم تحدده.

وتأسفت السفارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على الغاء الحفل المجاني المفتوح وقالت إنها ستقيمه في مكان خاص، بعد توزيع دعوات رسمية لحضوره.

ولم توضح السفارة دواعي نقل مكان الحفل

، بينما تداولت وسائط التواصل عبر تطبيق التراسل الفوري “واتس آب” اخطار مدير الساحة الخضراء للملحق الثقافي في السفارة الأميركية بإلغاء الحفل ” لاستخفاف الرئيس الأميركي بمشاعر المسلمين والاعتداء على الأقصى والقدس”.

وطلبت السفارة الأميركية بالسودان،من رعاياها مساء الخميس، توخي الحذر حيال احتجاجات محتملة بالخرطوم.

والخرطوم من بين عواصم عديدة في العالم العربي والإسلامي خرجت في احتجاجات عارمة للتنديد بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أصدره الأربعاء وقضى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واستقبلت الخرطوم في خطوة نادرة مساء السبت، فرقة “بتريو” الكلاسيكية للجاز لإقامة حفل مفتوح كان منتظرا الثلاثاء المقبل.