احباط دفن نفايات طبية في محيط بلدة شمالي السودان يثير ردود افعال واسعة

اث ار احباط اهالي بلدة كبوشية بولاية نهر النيل، محاولة دفن نفايات طبية في محيط القرية ردود فعل واسعة خلال اليومين الماضيين في الاوساط الشعبية والحكومية بالولاية.

وكان سكان قرية كبوشية احتجزوا الثلاثاء، شاحنة تحمل نفايات طبية من مركز لعلاج الاورام في مدينة شندي، بجانب احتجاز آلية ثقيلة للحفر “بوكلن”.

واثارت القضية ردود افعال واسعة في المنطقة،

وقالت وزارة الصحة بالولاية في بيان لها ان ادارة المركز خالفت الاجراءات التي بدأتها وزارة الصحة بالولاية معه للدفن الآمن للنفايات.

واضاف البيان تمكن السكان من احباط عملية خطيرة بعدما اتجهت ادارة المركز الى دفن النفايات في وادي تتسرب مياهه الى النيل”.

واضافت الوزارة “لولا تصدي المواطنين لحدثت كارثية بيئة وصحية”.

وافاد، مساعدون صحيون بمركز ابحاث وعلاج السرطان التابع لجامعة شندي، (الطريق)، ان المركز يعمل منذ سبعة سنوات دون محرقة للنفايات الطبية. وقال مديرالمراكز المتخصصة بجامعة شندي، صلاح الهدي، ان المركز يتخلص من نفاياته بشكل سليم وبالتعاون مع جهات الاختصاص.

واشار رئيس شعبة الطب النووي بالمركز، عوض الكريم علي، الى ان المواد التى اراد المركز التخلص منها عبارة عن ملابس قديمة للمرضى عليها ديباجات توضح مرور عام على وجودها بالمركز.