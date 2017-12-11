اتجاه لاستدعاء وزير الكهرباء أمام البرلمان بسبب شكوك حول مشروع طاقة

اعلن البرلمان السوداني، يوم الأحد، نيته مسائلة وزير الكهرباء، في شأن مشروع استيراد ماكينات ألمانية غازية لتوليد الكهرباء في شرق السودان.

وطالب رئيس رئيس لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان، عبد الله مسار، باستدعاء وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى، لمعرفة معلومات عن مشروع مقرر أن يقام في مدينة بورتسودان، لنصب 5 ماكينات تعمل بالغاز، وقادمة من شركة “سيمنز” الالمانية.

وقال مسار إن هناك كثير من معلومات المشروع في ح

اجة إلى التوضيح، وعلى رأسها الجدوى الفنية، والكلفة، والجهة الممولة، فضلاً عن طريقة الاختيار.

وتساءل عما اذا كانت الوزارة قادرة على الايفاء بمادة تشغيل الماكينات “الفيرنس” من المصافي الحكومية.