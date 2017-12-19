إرجاء محاكمة الناشطة ويني عمر المتهمة بإرتداء “زي فاضح” الى الخميس القادم

أر جأت محكمة سودانية للمرة الثانية، النطق بالحكم في قضية الناشطة الحقوقية “ويني عمر”، المتهمة بإرتداء زي فاضح، بعد إلقاء القبض عليها في أحد شوارع الخرطوم.

وقررت محكمة النظام العام بضاحية “الديم” جنوبي الخرطوم امس الإثنين18/12/2017، إرجاء محاكمة “ويني” المتهمة بإرتداء الزي الفاضح، الى جلسة يوم 21 ديسمبر الجاري، الموافق الخميس القادم.

وكانت السفارة الأمريكية بالخرطوم، دعت المحكمة التي ستمثل أمامها الناشطة الحقوقية وين

ي عمر إلى “تطبيق سيادة القانون” وأعربت عن قلقها من إعتقال الناشطة المدافعة عن حقوق الانسان بتهمة الزي الفاضح.

وسبق أن روت الناشطة الحقوقية التي أفرج عنها بالضمان الاسبوع الماضي تفاصيل القبض عليها، وقالت “كنت أرتدي إسكيرت و بلوزة و طرحة، لكن وكيل النيابة –لم تذكر إسمه- الذي أوقف عربته نهاراً بالقرب من مكان عملي بالخرطوم، محتجا على مظهري إقتادني الى القسم الأوسط و من ثم إلى قسم النظام العام بالديم”.

وأضافت على صفحتها بموقع فيسبوك “وكيل النيابة رأى ان الزي الذي أرتديه غير محتشم”، واشارت إلى تدوين بلاغ في مواجهتها تحت المادة 152 من القانون الجنائي المتعلق بالزي الفاضح، قبل أن يفرج عنها بعد ساعات بالضمان.

وكانت محكمة النظام العام بأركويت، برأت الاسبوع الماضي، 24 فتاة من تهمة ارتداء زي فاضح خلال حفل نسائي في صالة مغلقة بحي المعمورة بالخرطوم.

واكتفى القاضي بتغريم منظمة الحفل مبلغ 10 آلاف جنيه سوداني، لإدلائها بمعلومات كاذبة للسلطات المختصة بالترخيص للحفلات.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن صاحبة الحفل استخرجت التصديق (الترخيص) لحفل وداع أسري، لكنها وظفته لعمل تجاري.