إحتساب – شهداء حركة العدل والمساواة السودانية

بِسْم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM

jemsudan9@gmail.com

إحتساب

بألم بالغ وحزن صادق ، يحتسب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية والقيادة التنفيذية والتشريعية والعضوية بأكملها

الشهداء الاتية اسماءهم؛

الشهيد البطل صهيب ابراهيم ابكر هاشم نائب أمين الشئون الانسانية بالحركة

والشهيد الجنرال علي توم شوشة

والشهيد أسحق عمر أسحق

والشهيد محمد أبكر سليمان (شبلي)

والشهيد نصرالدين أبكر (جدو)

والشهيد صالح ابراهيم (ادروب)

والذين استشهدوا في الاراضي المحررة اثناء قيامهم بمهمة إدارية يوم الاحد الموافق السابع عشر من ديسمبر.



واذ نحتسب الشهداء الابرار ، ندعو بالشفاء العاجل للجرحي ونتقدم بالتعازي لاسر شهدائنا الاماجد .

ستبقي حركة العدل والمساواة السودانية وفية للشهداء ، و بالمبادئ التي بذلوا في سبيلها ارواحهم الطاهرة .

نجدد العهد ان دماءهم لن تذهب سديً .

نسأل المولي ان يتقبلهم في عليين وان يلهم آلهم وذويهم ورفاقهم الصبر والسلوان



جبريل ادم بلال

أمين الاعلام الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة السودانية

١٩ ديسمبر ٢٠١٧