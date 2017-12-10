إتحاد الكتاب السودانيين يتسلم جائزة حقوق الإنسان الدولية

يقيم الاتحاد الاوربي إحتفالاً باليوم العالمي لحقوق الانسان،في الخرطوم مساء اليوم الاحد 10ديسمبر2017 الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام

ويُسلم الإتحاد الأوروبي جائزة حقوق الانسان لاتحاد الكتاب السودانيين ويُكرم بذات المناسبة الأستاذ “محجوب محمد صالح”، رئيس تحرير صحيفة الأيام. وذلك في السابعة والنصف من مساء غدٍ الأحد بمقرالإتحاد الأوروبي بالخرطوم.

وتحتوي الفعالية على كلمة لسفير الا

تحاد الأوروبي “جان ميشيل”، وكلمة رئيس اتحاد الكتاب السودانيين”د. أحمد الصافي”، بجانب فعاليات أخرى مصاحبة للبرنامج. ويشارك في الفعالية بالغناء الفنان أبوعركي البخيت.