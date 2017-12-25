أمانة المكاتب الخارجية بيان بمناسبة يوم الشهيد

بيان بمناسبة يوم الشهيد
أمانة المكاتب الخارجية
حركة العدل و المساواة السودانية.
يصادف اليوم الذكرى السادسة لاستشهاد زعيم المهمشين الدكتور خليل إبراهيم محمد في منطقة ود بندة باقليم كردفان .و بهذه المناسبة تحتفي حركة العدل و المساواة السودانية بكل شهدائها و شهداء الثورة السودانية و في هذا اليوم العظيم نتذكر أولئك الأبطال الذين قدموا أرواحهم من أجل أن نحيا بالعدالة والمساواة . تجدد أمانة المكاتب الخارجية وفائها لتضحيات الشهداء في يومهم . و تجدد عهدها بأنها لن تحيد عن الدرب الذي
دفع فيه الشهداء حياتهم الغالية ثمنا للحرية و العدالة مهما كلف الثمن .
أمانة المكاتب الخارجية
دائرة الإعلام والعلاقات العامة
٢٤ ديسمبر ٢٠١٧