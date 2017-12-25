أمانة المكاتب الخارجية بيان بمناسبة يوم الشهيد

بيان بمناسبة يوم الشهيد

أمانة المكاتب الخارجي ة

حركة العدل و المساواة السودانية.

يصادف اليوم الذكرى السادسة لاستشهاد زعيم المهمشين الدكتور خليل إبراهيم محمد في منطقة ود بندة باقليم كردفان .و بهذه المناسبة تحتفي حركة العدل و المساواة السودانية بكل شهدائها و شهداء الثورة السودانية و في هذا اليوم العظيم نتذكر أولئك الأبطال الذين قدموا أرواحهم من أجل أن نحيا بالعدالة والمساواة . تجدد أمانة المكاتب الخارجية وفائها لتضحيات الشهداء في يومهم . و تجدد عهدها بأنها لن تحيد عن الدرب الذي

دفع فيه الشهداء حياتهم الغالية ثمنا للحرية و العدالة مهما كلف الثمن .

أمانة المكاتب الخارجية

دائرة الإعلام والعلاقات العامة

٢٤ ديسمبر ٢٠١٧