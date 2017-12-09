أثيوبيا :اكتمال 70% من سد النهضة خلال الـ«6» أشهر القادمة والعمل «لن يتوقف ولو لدقيقة واحدة»

أكد مسؤول إثيوبي، إن العمل بسد النهضة «لن يتوقف ولو لدقيقة واحدة»، واشار إلى أنه بحلول منتصف 2018 ستكون بلاده انتهت من بناء 70.44% من السد .

واكد مدير ادارة العلاقات العامة في وزارة الري والمياه والكهرباء الاثيوبية بوزنه تولشا في تصريحات صحفية، ان عملية البناء بالسد لن تتأثر بما وصفه بـ”عدم التوافق حول وجهات النظر، خلال المفاوضات بين أديس أبابا والخرطوم والقاهرة، نافيا فشل تلك المفاوضات .

وكانت مصر أعلنت في نوفمبر الماضي، تجميد المفاوضات الفنية م

ع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع ثلاثي بالقاهرة، إثر رفض الأخيرة تعديلات البلدين على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول السد وملئه وتشغيله، وأعلنت مصر وقتها أنها ستتحرك دوليا لطرح تفاصيل الأزمة.

وشدد تولشا على أن العمل بالسد «سيكتمل في الموعد المحدد له»، ونوه إلى أن الخطة الموضوعة لإكمال عملية البناء، سبع سنوات.

وأضاف «لن يتأثر بناء السد بتأخر إجراء الدراستين حول الآثار السلبية لسد النهضة على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية»، كما أن عدم التوصل لاتفاق مع مصر لن يعطل البناء. وأوضح تولشا، أن إثيوبيا «دولة ذات سيادة ولها الحق الكامل في الاستفادة من مواردها المائية، دون إلحاق الضرر بالآخرين». ولفت إلى أن «العمل في السد يسير وفق الخطة الموضوعة له، ووصل حجم ما تم بناؤه الآن إلى أكثر من 63% ، وبحسب الخطة الموضوعة ستصل هذه النسبة إلى 70.44 %، منتصف 2018».واكد أن بلاده ستواصل البناء انطلاقا من موقفها الثابت بأن السد حق أساسي لإثيوبيا التي عليها الاستفادة من مواردها المائية، دون إلحاق ضرر بدول المصب.