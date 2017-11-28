وزير التجارة السوداني : السودان عاد إلى محيطه العربي ولا عودة إلى المحور الإيراني

أوصد وزير التجارة حاتم السر الباب أمام أي محاولة لعودة السودان إلى المحور الإيراني، وأكد أن علاقة السودان مع إيران مقطوعة بشكل نهائي.

وأشار لدى مخاطبته الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بمسجد السيد علي الميرغني بالخرطوم بحري، إلى أن السودان عاد إلى محيطه العربي والإسلامي وأصبح جزء من التحالف العربي.

وأكد أن موقف السودان لا رجعة فيه إلا إذا غيرت إيران توج

هاتها وسياساتها العدوانية، وتوقفت عن استهدافها لأشقاء السودان العرب وزعزعة أمنهم واستقرارهم، وأشار إلى أن هذا الموقف هو موقف حزبه الاتحادي الديمقراطي المعلن منذ الثمانينات.

ودان السر الاستهداف الأخير للمليشيات الحوثية للمملكة العربية السعودية، وأعتبر إطلاق صاروخ تجاه السعودية مؤشر خطير يستدعي التلاحم العربي ضد التهديدات الإيرانية التي تستهدف الأمن العربي في عمقه.