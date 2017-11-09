والي كسلا يكشف فساداً في بناء سوق القاش ويتوعد متورطين بالمحاكمة

توعد والي ولاية كسلا آدم جماع بتقديم المتورطين في “ملف رهونات مباني وأراضي حكومية بالولاية موروثة من الحكومة السابقة للمحاكمة، وأبدى استغرابه لغياب دور المراجعة الداخلية ووزارة المالية في تلك الفترة .

وكشف الوالي عن فساد كبير صاحب بناء سوق غرب القاش الذ

ي شيدته الحكومة السابقة، وأعلن ذلك خلال مخاطبته اليوم (الأربعاء 8 نوفمبر) ورشة خاصة بالحسابات الحكومية بأمانة الحكومة بمدينة كسلا، بحضور وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار.

وقال إن كُلفة بناء الدكان الواحد بلغت 250 ألف جنيه، وقال هذا مبلغ (خيالي) لا يقبله المنطق والعقل، وأقسم الوالي بعدم سداد المديونية الخاصة ببناء دكاكين سوق القاش، والممولة من قبل البنك الزراعي بالولاية، إلا بعد أن تتم مراجعتها وتقديم المفسدين الذين شاركوا فيها للمحاكمة.