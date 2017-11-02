واشنطن :اعلان تجديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالسودان لن يؤثر على قرار رفع العقوبات الاقتصادجية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن رفع الحظر التجارى والاقتصادى عن السودان، الذى دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الماضى قرار نهائي، وأن تجديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالسودان إجراء روتينى .

وقال القائم بالأعمال الأمريكى فى الخرطوم، استيفن كوتسيس، خلال لقائه الأربعاء، بوكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغنى النعيم، إن إعلان الإدارة الأمريكية الصادر، الثلاثاء، والقاضى بتجديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالسودان المفروضة بموجب الأمر التنفيذى الأمريكى “13067” منذ 3 نوفمبر 1997 إجراء دورى ظلت الإدارة تتخذه فى هذا التوقيت من كل عام .

وأكد القائم بالأعمال الأمريكى أن ذلك الإعلان لا ي

مس بأى حال قرار الرئيس الأمريكى الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2017 الذى قضى برفع الحظر التجارى والاقتصادى عن السودان بشكل نهائى .

من جانبه، أكد النعيم أن السودان لا يشكل أى تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، وأن النتائج الإيجابية الكبيرة لخطة المسارات الخمسة أثبتت أنه دولة تتمتع بالقوة والمصداقية والرغبة والقدرة على تأسيس شراكة متينة بين البلدين لتحقيق السلام والأمن على المستويين الإقليمى والدولي، وأن بين البلدين الكثير من القواسم والمصالح المشتركة .

واتفق الجانبان على الشروع فى المرحلة الثانية من مسيرة الارتباط البنّاء بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يمكّن من الوصول إلى تطبيع كامل للعلاقات وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لصالح شعبى الدولتين .