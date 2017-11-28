نقل الشيخ موسى هلال ومرافقيه الى الخرطوم وحميدتي يتهمه بالتورط في مؤامرة خارجية

نقلت مليشيات الدعم السريع القيادي القبلي وقائد مجلس الصحوة الثوري موسى هلال واثنان من ابناءه وعدد من معاونيه الى الخرطوم بعد القبض عليهم عقب معركة شرسة قتل فيها العشرات بين الطرفين.

واتهم قائد مليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيس مجلس الصحوة موسى هلال بالتورط مع في مؤامرة بالاشتراك مع أطراف خارجية لخلخلة الأوضاع في دارفور ، وأكد أن الرجل محتجز في “الزنازين” وليس قيد الاقامة الجبرية بمنزله كما يشاع.

وتجئ هذه التصريحات بعد ساعات من الإعلان عن القبض على هلال في شمال دارفور.

وقال (حميدتي) إن موسى هلال “متورط في مؤامرة ذات أبعاد خارجية ضد السودان”.

وكشف عن القبض على شخص يحمل جنسية أجن



بية ضمن مجموعة هلال ويمتلك أجهزة اتصالات متطورة وحديثة “مما يؤكد مشاركة أطراف أجنبية في زعزعة الأمن والاستقرار في دارفور”، حسب قوله.

وأكد (حميدتي) في تصريح لوكالة السودان للأنباء، الاثنين، وصول هلال الى العاصمة الخرطوم وتسليمه للسلطات المختصة.

وأضاف “تم القبض على هلال وعدد من معاونيه وثلاثة من أبنائه المتورطين في الأحداث”.

وخلال مقابلة مع فضائية (S 24) مساء الإثنين، نفى حميدتي بشدة ما يتردد عن وضع هلال قيد الإقامة الجبرية، وقال ” موسى هلال ليس في الاقامة الجبرية ..بل في الزنازين وسيقدم للمحاكمة”.

ودمغ حميدتي زعيم مجلس الصحوة المعتقل بالتسبب في مشكلات عديدة في دارفور وأضاف ” موسى بلا وانجلا ..وسيقدم لمحاكمة عادلة”.

وكان مراسل لـ (سودان تربيون) في شمال دارفور، أفاد بوصول طائره عسكريه الي مطار الفاشر صباح الإثنين، تقل موسي هلال وأبناءه الثلاثة “حبيب وفتحي ومحمد” علاوة علي ثمانية أشخاص آخرين يتبعون لقوات حرس الحدود بينهم “الدلول” و”مضوي” وهم مصابون بجروح.

وبحسب المراسل الذي استطاع الدخول الي المطار فإنه تم نقل هلال ومجموعته الى طائره أخرى وترحيلهم الى الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفاد بمنع التصوير داخل المطار ومنع المواطنين والمدنيين من الدخول أثناء وصول ومغادرة الطائرة التي تقل المعتقلين.

وأكد (حميدتي) أن الدولة ماضية في مشروع جمع السلاح وحسم المتفلتين والمتربصين بأمن البلاد.

وشدد على أن “قوات الدعم السريع ستواصل عملها في بسط هيبة الدولة بدون هوادة أو مجاملة لأحد مهما كان”.