موغابي يعلن تمسكه بالسلطة ويتحدى مطالبيه بالتنحي

في خطاب اتسم بالتحدي، فاجأ روبرت موغابي من كان يتوقع منه إعلان استقالته من رئاسة البلاد. موغابي، الذي يحكم زيمبابوي منذ عام 1980، ورغم اعترافه بحدوث سلبيات إلا أنه رفض تقديم استقالته قائلاً إنه لايزال رئيساً للبلاد.

و شدد روبرت موغابي في خطاب تلفزيوني أمس (الأحد) على انه لا يزال في السلطة بعدما هز انقلاب عسكري حكمه الاستبدادي المستمر منذ 37 عاماً، وذلك في إعلان مفاجئ، خصوصاً بعد تخلي حزبه الحاكم عنه.

وقال موغابي في خطابه «من المقرر ان يعقد مؤت

مر الحزب (الاتحاد الوطني الافريقي في زيمبابوي الحاكم) في الاسابيع القليلة المقبلة وانا سأترأس فعالياته».

وتوقع كثيرون أن يعلن موغابي استقالته بعد ان امسك الجيش بالسلطة في البلاد، لكنه تلا خطابه والى جانبه الجنرالات الذين كانوا وراء الانقلاب وهم في زيهم العسكري.

ولم يشر موغابي في خطابه الى الدعوات التي تطالبه بالاستقالة. وبدلاً من ذلك أشاد بأعمدة السلطة الثلاثة في البلاد، الجيش والحزب الحاكم و«حركة قدامى المحاربين»، وحض على التضامن الوطني.

وأضاف «مهما كانت السلبيات والايجابيات حول كيفيه قيامهم (الجيش) بعمليتهم، أنا كقائد أعلى أعترف بمخاوفهم»، مؤكداً «يجب ان نتعلم كيف نصفح ونحل التناقضات بروحية الرفاق في زيمبابوي».

وانهارت قبضة موغابي الحديدية عندما استحوذ الجيش على السلطة الأسبوع الماضي، كرد على بروز زوجته غريس مرشحةً رئيسة لخلافة الرئيس البالغ من العمر 93 عاماً.

ووسط هتافات أعضاء حزب «الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية» (زانو-الجبهة الوطنية) الحاكم، أعلن أحد مسؤولي الحزب خلال اجتماع في هراري أنه تمت الإطاحة بموغابي كقائد له.

واستُبدل بنائب الرئيس السابق ايمرسون منانغاغوا، خصم غريس موغابي الرئيس.

وفي تبدل مدهش للولاءات، أعلن الحزب أنه سيتم عزل موغابي في حال لم يستقل بحلول الاثنين وأن منانغاغوا سيكون مرشحه للانتخابات الرئاسية العام المقبل، مضيفاً أنه تم طرد غريس من صفوفه.

ولا يزال روبرت موغابي، الرئيس الأكبر سنا في العالم، في منصبه إلا أنه يواجه حاليا معارضة كاسحة من الجنرالات ونسبة كبيرة من الشعب وحتى من حزبه نفسه.

وكان زعيم قدامى محاربي حرب التحرير كريس موتسفانجوا قد أكد قبيل الاجتماع أن الحزب سيقيل موغابي من زعامة الحزب.

وهدد موتسفانغوا بحشد الجماهير ضد موغابي إذا رفض الرحيل عن السلطة.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن غريس موغابي أبعدت من الحزب نهائيا. ونقلت الوكالة عن مندوبين عن الحزب قولهم إن زوجة موغابي وآخرين سيحالون على المحاكمة.

وقال الوزير السابق، باتريك شيناماسا، إن إجراءات عزل موغابي ستبدأ، إذا لم يتنح بنفسه في مهلة أقصاها منصف النهار من يوم الاثنين.

وعين حزب زانو بي أف في زيمبابوي نائب الرئيس السابق، إيمرسون منانغاغوا، زعيما جديدا للحزب خلفا للرئيس روبرت موغابي المعزول من قيادة الحزب.

وكان موغابي قد عزل نائبه منانغاغوا منذ أسبوعين، في خطوة قيل إنها تمهيد لتعيين زوجته، غريس موغابي، رئيسة للبلاد.

وأثارت إقالة منانغاغوا سلسلة من الأحداث انتهت بتدخل الجيش لمنع موغابي، البالغ من العمر 93 عاما، من توريث الحكم لزوجته.

وخرج بعدها عشرات الآلاف من الزيمبابويين السبت في مسيرات بالعاصمة هراري والمدن الكبرى مطالبين بتنحي موغابي عن الرئاسة.

وينتظر أن يلتقي موغابي الأحد قيادة الجيش لبحث مستقبله السياسي.

وجاء قرار الحزب في اجتماع عقد صباح الأحد لتحديد مصير موغابي.

Mugabe defies all expectations and declines to resign as Zimbabwe’s president

Zimbabweans watched in disbelief Sunday as President Robert Mugabe, who they thought was going to resign, instead delivered a meandering speech on state television that made clear the 93-year-old leader has no plans to leave power.

In less than a week, Mugabe has survived both a military takeover and the largest public protests in the country’s history, reaffirming his uncanny ability to navigate the political tides.

Mugabe said the criticisms leveled against his government “were inescapable.” But he suggested that he could make the necessary reforms to satisfy his critics, a doubtful contention given the overwhelming opposition to his rule. That opposition was underscored Sunday, hours before his speech, when his own party dismissed him as leader. The party, ZANU-PF, also told Mugabe that he must resign by noon Monday or face impeachment proceedings.

Those actions, unimaginable only a week ago, added to the groundswell of public support for the ejection of the world’s oldest head of state.