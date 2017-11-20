مليشيات الدعم السريع تعتقل خمس من عمد قبيلة الفلاتة بمحلية “تلس” ضمن حملة نزع السلاح

نفذت الأجهزة الأمنية بما فيها قوات الدعم السريع حملة اعتقالات في ولايات بدارفور، طالت زعماء قبائل ومطلوبين ضمن حملة نزع السلاح قسريا.

وبدأت أخيرا حملات لنزع السلاح بشكل قسري بعد انتهاء مهلة منحتها الحكومة لجمع السلاح طوعيا بولايات دارفور الخمس.

واعتقلت القوات الأمنية المشتركة في إطار حملة نزع السلاح القسري خمس من عمد قبيلة الفلاتة بمحلية “تلس

” 86 كلم جنوبي مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور لفشلهم في تسليم مطلوبين جنائيا.

وحسب (سودان تربيون )قال عضو هيئة الشورى لقبيلة الفلاتة صالح عيسى الأحد، إن قوات حكومية دخلت عدة مناطق يقطنها الفلاتة وألقت القبض على خمس من العمد وهم “موسى عبد الجبار، أبوبكر سليمان، محمد آدم الله جابو، وجمعة حنين”، مشيرا الى أنه تم ترحيلهم الى نيالا بغية تقديمهم الى المحكمة.

وأضاف عيسى أن “قائد القوات المشتركة طلب من العمد تسليم مطلوبين جنائيا من أبناء الفلاتة وعندما فشل العمد ألقت القوات القبض عليهم حيث تم ترحيلهم الى سجن مدينة نيالا لتقديمهم للمحاكمة”.

وأوضح أن أي عمدة لا يستطيع التحرك لقبض مطلوبين في ظل الامكانات الإدارية المتواضعة للغاية إذ لا يمتلك وسيلة ولا قوات للقبض على أي مطلوبين.

وأشار عيسى إلى أن القوات المشتركة مارست أساليب تعذيب غير قانونية على المواطنين لإجبارهم على تسليم أسلحتهم رغم نفيهم عدم حيازة أسلحة ما أدى الى أصابة 4 منهم بجراح خطرة تم نقلهم على إثرها إلى مستشفى تلس التعليمي.

وتحرك وفد رفيع المستوى للإدارة الأهلية لقبيلة الفلاتة برئاسة ناظر القبيلة يوسف السماني الى حاضرة جنوب دارفور نيالا لمقابلة والي الولاية آدم الفكي لمناقشة الانتهاكات التي صاحبت حملة الجمع القسري للسلاح ـ بحسب قوله ـ.

وتعيش محلية تلس والمناطق المجاورة لها حربا قبلية غير معلنة بين قبيلتي الفلاتة والسلامات حيث وقعت عدة هجمات بالمنطقة راح ضحيتها العشرات من الطرفين ولا زالت الأوضاع متوترة ما اضطر حكومة الولاية الى نشر قوات عسكرية بالمنطقة للحيلولة دون تجدد القتال.

وفي ولاية شمال دارفور أفاد ذوي زعماء إدارات أهلية “سودان تربيون” أن قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني اعتقلت بمنطقة سرف عمرة بولاية شمال دارفور عمد إدارة أهلية ورحلتهم الى مدينة الفاشر.

ونقل (سودان تربيون ) عن أحد ذوي المعتقلين ويدعى سليمان عمر إن “قوات الدعم السريع اعتقلت منذ السبت كل من العمدة أحمد أبكر عجينة والعمدة أحمد خاطر ابرهيم بدون أي أسباب واضحة للإعتقال وتم ترحيلهم الى مدينة الفاشر إضافة إلى إثنين من المواطنين هما التهامي حسن موسى وضحية أبو لهب”.

وقال سليمان “قوات الدعم السريع نفذت الأيام الماضية حملات تفتيش واعتقالات واسعة استهدفت مجتمعات الرحل داخل المدن وخارجها بولاية شمال دارفور منذ بدء عملية جمع السلاح تحت غطاء محاربة الإجرام والتفلت وفرض هيبة الدولة”.

وأكدت مصادر بمناجم التعدين الأهلي بالمحليات الغربية للولاية لـ “سودان تربيون” أن قوات الدعم السريع صادرت العشرات من السيارات ونقلتها الى مدينة كتم وممتلكات المئات من المعدنين بمنطقة هشابة بشمال داروفور.