مليشيات الدعم السريع تحاصر “إدارة مكافحة المخدرات” بأمدرمان للمطالبة باطلاق أحد ضباطها الموقوفين

حاصرت قوات من مليشيا “الدعم السريع”، يوم الأحد، مبنى شرطي رئيس يتبع لمكافحة إدارة المخدرات، في قلب العاصمة السودانية “الخرطوم”، مطالبة بفك احتجاز أحد افرادها الموقوفين على ذمة التحقيقات.

وهدد قادة المليشيا بشن حرب على افراد مكافحة المخدرات بأمدرمان، ما لم يتم اطلاق سراح عبد الله الحر، وهو ضباط بالمليشيا معتقل على ذمة تورطه في قتل فرد بوحدة مكافحة المخدرات خلال عملية مطاردة لتجار “بنقو”.

وبعد توتر الأوضاع، تدخل ضابط رفيع في المليشيا وأ

جرى مباحثات مع مدير ادارة مكافحة المخدرات، انتهى على اثرها النزاع، لكن من دون أن يعرف مصير “الحر”.

ويتهم قائد مليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي” بالوقوف وراء تحرير مدانين من قلب محكمة حاضرة جنوب دارفور نيالا، في بداية مشواره العسكري.

وفي تأكيد على خرقها لكل النواميس النظامية، تلجأ المليشيا إلى استخدام القوة ضد القوى النظامية الأخرى في حال تعرضها لافراد المليشيا.

وتتهم الدعم السريع بالقيام بممارسة انتهاكات خطيرة ضد المدنيين، بجانب الاتجار في البشر والمخدرات.