مكتب حركة العدل والمساواة بفرنساء يقيم لقاء مفتوح عن تطورات الازمة الاقتصادية في السودان

حركة العدل والمساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM

jemsudan9@gmail.com

مكتب جمهورية فرنسا

يسر مكتب الحركة بفرنسا دعوة الصحفيين و الكتاب و المهتمين بالشأن الوطني السوداني إلى لقاء صحفي مع الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل و المساواة السودانية و نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية يتناول فيه تطورات الازمة الاقتصادية في البلاد و مستجدات الراهن السياسي بصورة عامة.

الزمان: الاحد 26/ نوفمبر 2017 من الساعة و

احدة ظهرا الي الرابعة مساء.

المكان:

144 boulevard de la Villette

Métro jauérs

للاستفسار 0751481934