مكتب حركة العدل والمساواة بفرنساء يقيم لقاء مفتوح عن تطورات الازمة الاقتصادية في السودان

حركة العدل والمساواة السودانية
Justice & Equality Movement Sudan (JEM
jemsudan9@gmail.com
مكتب جمهورية فرنسا
يسر مكتب الحركة بفرنسا دعوة الصحفيين و الكتاب و المهتمين بالشأن الوطني السوداني إلى لقاء صحفي مع الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل و المساواة السودانية و نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية يتناول فيه تطورات الازمة الاقتصادية في البلاد و مستجدات الراهن السياسي بصورة عامة.
الزمان: الاحد 26/ نوفمبر 2017 من الساعة و
احدة ظهرا الي الرابعة مساء.
المكان:
144 boulevard de la Villette
Métro jauérs
للاستفسار 0751481934