مقتل 3اشخاص وإصابة 13 في انفجار أثناء الاحتفال بالمولد النبوي بأمدرمان

ك شف لجنة الأمن بمحلية امدرمان حقائق جديدة حول انفجار عبوة الألعاب النارية بخيمة الطريقة التسعينية في ميدان الخليفة بام درمان، اثناء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

وقالت لجنة الامن في بيان صادر عن الشرطة، إن الحادثة وقعت بالموقع المخصص للطريقة التسعينية في ختام الاحتفالات بذكري مولد الم

صطفي صلي الله عليه وسلم بساحة المولد النبوي الشريف بأمدرمان. واشار البيان الى ان السبب يعود لإستخدام الالعاب النارية كمظهر من مظاهر الإحتفال بالمناسبة، ولفت البيان الى ان الانفجار وقع لإحدي اسطوانات إطلاق الألعاب النارية مما أدي الي اصابة عدد من المحتفين وأستشهد على إثره إثنان من المواطنين وأصيب 13 شخصا إصابات مختلفة تم نقلهم علي إثرها لحوادث مستشفي أمدرمان بواسطة أتيام الطوارئ المتواجدة بساحة المولد.

وأكد البيان أن الألعاب النارية دخلت إلي موقع الطريقة التسعينية بطلب احد اتباعهم دون تصديق مسبق ودون علم لجنة الأمن بالمحلية أو اللجنة المنظمة للإحتفالات،. وقال البيان غن شرطة محلية أمدرمان باشرت إجراءاتها القانونية في الحادث، وقامت بفتح بلاغات بقسم شرطة الأوسط أمدرمان وشرعت في التحقيق تحت إشراف النيابة المختصة.

ونوّه باشرت الى ان والي ولاية الخرطوم الفريق أول مهندس ركن عبدالرحيم محمد حسين ورئيس المجلس الأعلي للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم د. جابر ادريس عويشة، هرعا الى مكان الحادثة، بحضور كافة أعضاء لجنة أمن المحلية للوقوف علي حجم الحادث وتفقد المصابين وسير التحريات التي أتخذت بعد وقوع الحادث.