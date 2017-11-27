مقتل قائد كبير في مليشيات الدعم السريع وانباء عن اعتقال موسى هلال

أفادت أنباء من ولاية شمال دارفور، غربي السودان، باعتقال قوات (الدعم السريع) لرئيس مجلس الصحوة الثوري زعيم مقبيلة المحاميد، ذائع الصيت موسى هلال، وعدد من أفراد أسرته مساء الأحد.

وقالت تقارير غير مؤكدة إن هلال الذي يعارض بقوة حملة الحكومة السودانية لجمع السلاح اقتيد مع ثلاثة من أنجاله بجانب شقيقه وآخرين أثناء تواجدهم في بادية (مستريحة) التي تمثل معقلا رئيسيا للزعيم القبلي ذائع الصيت.

ولم تؤكد الحكومة السودانية أو تنفي هذه الأنباء، لكنها أعلنت خلال

وقت سابق من يوم الأحد إن قوات (الدعم السريع) لتي تنفذ حملة واسعة لجمع السلاح في دارفور، القت القبض على المتحدث باسم المجلس الثوري وأبرز مساعدي هلال، هارون مديخير.

وقال متحدث باسم الدعم السريع العقيد عبد الرحمن الجعلي إن متفلتين في المنطقة نصبوا كمينا لقواتهم ما أدى لمقتل قائد المتحرك العميد عبد الرحيم جمعة عبد الرحيم، وتسعة آخرين.

وأكدت مصادر متطابقة إن معركة (مستريحة) وما حولها أدت لسقوط عشرات القتلى من المدنيين ، كم ادت لنزوح عدد كبير من النساء والأطفال.

وفي تصريحات سابقة أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إنهم لن يدخلوا في أي مواجهات مع موسى هلال، بينما كان الأخير سبقه الى الإعلان عن استعداده لمواجهة أي حملة تشن عليه لنزع أسلحة مليشيات حرس الحدود التي يتزعمها.

وتتمسك الحكومة السودانية بجمع أسلحة المليشيات والقبائل وتشدد على أهمية حصر امتلاك الأسلحة بشتى أنواعها لدى القوات النظامية الرسمية، وهو عارضه موسى هلال الذي رفض صراحة التجاوب مع تلك الحملة كما اعترض على أن تتولى قوات الدعم السريع مهمة نزع السلاح باعتبارها غير محايدة، ولا تملك الأهلية لذلك.

وأكدت قوات الدعم السريع مقتل أحد قادتها البارزين، في اشتباكات مسحلة مع قوات تابعة لموسى هلال بالقرب من مستريحة، وذلك بعد ساعات من اعلان الدعم السريع القبض على الناطق باسم مجلس الصحوة التابع لهلال.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العقيد عبد الرحمن الجعلي في تصريح صحفي، ان العميد عبد الرحيم جمعة دقلو، قائد متحرك حمدان السميح، لقى مصرعه معية تسعة من منسوبي الدعم السريع بمنطقة مستريحة.

وعملت (الراكوبة) من مصادر مطلعة، ان عبد الرحيم جمعة دقلو، المتزوج من شقيقة محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي”، يعتبر الرجل الثالث في ترتيب الدعم السريع.

واشار الجعلي الى ان الاشتباكات في مستريحة اندلعت بعد كمين نصبته قوة مسلحة تتبع لموسى هلال، واضاف قائلاً “كانت لدينا عربتان تحملان متفلتين تم القبض عليهم، وأثناء ترحيلهم إلي منطقة الزاوية الغره وقعت العربتان في كمين، منوها الى ان العربة التي كانت تقل المتفلتين نجت من الكمين.

وأضاف: “تحركت قوة بقيادة العميد عبدالرحيم جمعة للوقوف على الموقف، واشتبكت مع المتفلتين وتم القضاء علي كل المتفلتين واسر عدد منهم، ولكن قواتنا فقدت قائد المتحرك ومعه تسعة أفراد.

واوضح الجعلي أن القائد عبد الرحيم كان في اتصال مع المواطنين وقائد المحطة في مستريحة واكدوا له بأن كل المتفلتين خرجوا من المنطقة وأن قائد المتحرك بدأ الاستعداد لدخول منطقة مستريحة وقد تم الغدر بهم في كمين نصب لهم المتفلتون

وكانت قوات الدعم السريع قد ألقت القبض على، “هارون مديخير” الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري بقيادة موسى هلال، وذلك حينما كان في طريقه الى تشاد.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العقيد عبدالرحمن الجعلي “إن قواته قبضت على مدخير مؤسس مجلس الصحوة، بمنطقة وادي باري جنوب مستريحة مع حراساته الشخصية” .