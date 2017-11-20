محكمة سودانية تقضى بتغريم تجار (69) الف جنيهاً بتهمة البيع اثناء صلاة الجمعة

قضت محكمة النظام العام بمجمع محاكم منطقة الأزهري جنوبي العاصمة السودانية، اليوم الاحد، بتغريم 23 تاجراً، 3 آلاف جنيها لكل واحد بتهمة فتح متاجرهم أثناء صلاة الجمعة، وفي حال عدم السداد السجن لشهر.

وكانت شرطة النظام العام اقتادت التجار من سوق منطقة سوبا الأراضي الجمعة بتهمة فتح المتاجر اثناء موعد صلاة الجمعة ونقلتهم الى قسم الشرطة وافرجت عنهم بالضمانة.

وذكر نجل احد التجار، واسمه مصعب لـ(الطريق)، ان الشرطة اقتاد

ت والده و22 تاجرا من سوق منطقة سوبا الاراضي شرقي العاصمة السودانية ظهر يوم الجمعة في الساعة 11 ونصف اي قبل صلاة الجمعة بساعة كاملة ورفضت اية تدخلات للإفراج عنهم.

وأشار كمال، الى ان المحكمة اوقعت غرامة قدرها 3 آلاف جنيه على التجار وغادر 10تجار المحكمة بعد سداد الغرامة بينما ظل الى حين السداد 13آخرين.. واضاف ” أبلغنا موظف بالمحكمة باغلاق باب التحصيل” وزاد” يتم ترحيل التجار الى قسم شرطة قريبة للافراج عنهم فور سداد الغرامة غدا الاثنين “.

واضاف كمال، ” ابلغ والدي قاضي المحكمة انه يؤم المصلين يوم الجمعة في نفس المنطقة وسلمه نسخة من خطبة الجمعة غير ان المحكمة رفضت اعتماد هذه الدفوعات”.

وكانت المحكمة قد رفضت شهادات مواطنين من سوق سوبا الاراضي بحجة انهم غير محايدين. وأبلغت التجار ان ” لن تعتمد شهادات العاملين في السوق “.

فيما قال احد اقرباء 3 تجار مفرج عنه بالغرامة المالية، انه دفع 9 آلاف جنيه للإفراج عن 3 تجار يعملون في مجمع تجاري اقتادتهم شرطة النظام من سوق سوبا الأراضي.

وتواجه محاكم النظام العام التي تأسست في سنة ١٩٩٥م والهادفة الى ترسيخ الفكر الإسلامي لنظام الحكم الحالي اتهامات بانها تحوّلت إلى محاكم اقتصادية (جبايات) لرفد خزينة الدولة.

الخرطوم- الطريق