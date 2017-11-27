مجلس الصحوة الثوري ينعى الشيخ موسى هلال الذي قتل في هجوم كبير للدعم السريع على مستريحة

أصدر مجلس الصحوة الثوري الذي يتزعمه الشيخ موسى هلال قبل قليل على صفحته بالفسبوك بياناً نعى فيه القائد الشيخ موسى هلال،الذي قتل هو واسرته وا ابناءه وزوجه عن بكرة ابيهم على حسب تعبير البيان.

واضاف في هجوم مباغت غادر لقوات الدعم السريع الخاصة المدججة بالسلاح على دامرة الشيخ موسي هلال سقط شهيدا ابن الثلاثينيات الابن حبيب موسي هلال وأخاه العزيز الباسط موسي هلال والكثير من الاحبة من الرجال دفاعا عن حرماتهم وامهاتهم كما وسقط لنا عددا من النساء والاطفال والشيوخ وكثير من الجرحي والاسري

نص البيان:

وداعاً ايها القائد….

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالي : “وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَ

مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ” أل عمران (158)

وقال تعالي : ” وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ” أل عمران (171)

وقال : ” وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ”

سورة البقرة 154

وقال ” وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ” .

الحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه …

وهذه مصيبة أخري من مصائب الزمن حلت بالسودان عموما

قتل الشيخ موسي واسرته ابناءه وزوجه عن بكرة ابيهم.

في هجوم مباغت غادر لقوات الدعم السريع الخاصة المدججة بالسلاح على دامرة الشيخ موسي هلال سقط شهيدا ابن الثلاثينيات الابن حبيب موسي هلال وأخاه العزيز الباسط موسي هلال والكثير من الاحبة من الرجال دفاعا عن حرماتهم وامهاتهم كما وسقط لنا عددا من النساء والاطفال والشيوخ وكثير من الجرحي والاسري.

لقد دافع اولئك بشراسة واسبتسال الاسود عن عرين الاسد الشيخ موسي هلال وكبدوا المعتدين خسائر مذهلة ، اذ ذهب فيها الهالك عبد الرحيم دقلو ابن عم حميتي الخبيث الي الجحيم وصدق وعد رسولنا الكريم في امثاله إذ قال صلي الله عليه وسلم حينما سأله الرجل يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: “لا شيء له” فأعادها ثلاث مرات فظل رسول الله صلى الله عليه وسلـم يقول ” لا شيء له “، ثم قال وزاد على ذلك فقال : “إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه” .

وفي المقابل قاتل شبابنا دفاعا عرضهم ومالهم أهلهم فنحسبهم من الشهداء لما ورد في الحديث “من مات دون ماله فهو شهيد”. وانه لمن المحزن أن اغلبهم تم اعدامه في الاسر بعدما نفذت ذخيرتهم باوامر من الفاجر حميتي يتحمل مسئوليتها قائده العام الي النار عمر الفطيس قريباً بإذن الله.

كان الشيخ موسي هلال قد رفض نصائح متعددة بالخروج من دامرته والتوجه بعيدا عن المنطقة بعدما استبانت النوايا الخبيثة للاأجهزة الأمنية وارسالهم القتلة في اكثر من محاولة لتدبير اغتياله وفضل الشهيد الشيخ موسي هلال ان يكون عاملا علي التهدئة كعهده بين القبائل كما واعاد توزيع قواته بعيداً عن مستريحة وترك القليل منهم حوله في إشارة لحسن النوايافتجرأ عليه كلاب الدنيا فكان ما كان.

الشيخ موسي قال أنه لا يمكن له أن يغادر مستريحة ولا دامرته و رفض في إباء ان يترك الاطفال والنساء والعجزة وحدهم ويفر هارباً وفضل البقاء والاستشهاد مقبلا غير مدبر فكان له ما اراد.

الشهيد السيخ موسي هلال سقط اليوم الثامن من ربيع الاول 1439 مضرجاً في دمائه الزكية بعد أن أوصي في اتصال هاتفي قياداته وعقداءه بالناس خيراً وطلب ان يسير الناس علي الدرب لا يحيدون عنه ودعي لمحبيه بالصبر وحمد الله علي النصر اذ توفاه مع الشهداء الصديقين في جانب الحق وانا لله وانا اليه راجعون.

ان القتل الصريح الذي هو سنة هذه العصابة التي تسمي حكومة لهو شيء لا يتخيله إمرء ولا يحوذه عقل اذ كيف تبلغ بك الكراهية ان تهاجم الناس بيوتهم فتقتل النساء وتحرق مراقد الاطفال وتصلي البهائم والماشية والابل الرصاص.

ان هذا للامر عظيم لم يحدث من قبل ولم تسمع به القبائل في اي مكان في السودان وهو استهداف للنسيج السوداني والادارة الاهلية ما بعده من استهداف وفتنة ليس لها نظير وحسبنا الله ونعم النصير.

ان الصحوة ماضية في طريقها تمد يدها لاصدقائها وتسقي خلودها من دماء من سقطوا علي درب المجد من الشهداء وتدعوا الاسر للصبر وتحفظ الجميل لابطالها من أمثال الاغبش ومديخير والسافنا وغيرهم الذين اعتقلوا في ساحة الجهاد وانا لله وانا اليه راجعون.

لكن ابطال السودان لا ينفدون فقد ظل السودان هنا منذ آلاف السنين يمشي منتصب القامة، اتى الحكام عادلهم وظالمهم وذهبوا، وما زال السودان هو السودان عزيزاً كريماً.

القيادة الاستثنائية للصحوة اذ تعزي الشعب السوداني ابنائهم تحمل مسئولية هذه الجريمة عمر البشير وعصابته وتعدهم أن يدفعوا ثمنها اجلاً ام عاجلاً.

القيادة الاستثنائية للصحوة تدعوا مناصريها وجنودها الى الصبر والجلد لأيام حزينة وشديدة قادمة على المنطقة والسودان وان يحثوا الهمة ويكونوا قدر المسؤولية اسوة بقائدهم الراحل الى الله الشيخ الشهيد موسي هلال وتعدهم بالنصر عن قريب ولا رحمة علي المعتدين.

“وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ”

سورة البقرة 154

الله اكبر

النصر لنا

مجلس الصحوة القيادي الاستثنائي