قائد مليشيات الدعم السريع يحمل القوات المسلحة، مسؤولية انفجار ذخائر واسلحة باحياء مدن دارفور

أقر قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يوم الثلاثاء، بقيادته مليشيا مسلحة غير نظامية، بتبروءه التام من الجيش السوداني الذي يفترض أن يأتمر بقانونه.

وحمَّل حميدتي، القوات المسلحة، مسؤولية انفجار ذخائر

واسلحة باحياء مدن دارفور، وتساءل في حوار مع راديو “دارفور 24″، “كيف يترك الجيش هذه الذخائر وسط الناس والأطفال؛ وقد صدرت توجيهات لقيادة الفرقة السادسة عشر مشاة بنيالا منذ الأيام الأولى للحادثة من هيئة الأركان لإزالة المخلفات”.

ولقي 4 اطفال حتفهم بحي المصانع بمدينة نيالا، يوم الأحد الماضي، بعد انفجار ذخائر بالقرب منهم، لينضموا للائحة تشمل العشرات من القتلى والجرحى جراء المواد المتفجرة وسط الأحياء السكنية.

ووسط جدالات قانونية، استخدم حزب المؤتمر الوطني الحاكم، اغلبيته المكانيكية، ومرر قانون لتقنين اوضاع مليشيا الدعم السريع بالحاقها للقوات المسلحة، بعدما كثرت الانتقادات لأفرادها بارتكاب جرائم حرب، واظهارها كقوى منافسة للجيش.