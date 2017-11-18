*طائرات نقل تكثف رحلاتها إلى المطار الحربي*



أمدرمان – خاص: الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية

أفادت مصادرنا ،أن طائرات ضخمة من طراز ( يوشن) ، قامت يومي الجمعة والسبت ، بتكثيف رحلاتها من جنوب وغرب كردفان ، إلى المطار الحربي القابع بشمال أمدرمان بالمنطقة العسكرية ، وأضافت المصادر ، أن الرحلات في اليوم الواحد بلغت عشر رحلات ، في الفترة المسائية مابين السادسة والتاسعة مساءً بالتوقيت المحلي .



وتشير متابعات ( الصفحة) إلى أن هذه الرحلات تتم في التوقيت المسائي ويومي العطلة الرسمية ، مما يرجح قصد السرية في مناطق الإقلاع ومنطقة الهبوط .

وهذا ولم يتسن ( للصفحة) كشف هوية المنقولات ، سواء اكانت جنود ، أم زخائر وأسلحة ، أم شيء آخر .

يُذكر أنّ النظام الحاكم في الخرطوم، لديه تحالفات مع مجموعات معارضة لدول جارة ، يستخدمها لزعزعة الإستقرار في تلك الدول ، كما لديه إرتباط بقوات جيش الرب ، التي مايزال يحتفظ بأعداد منها في مناطق التماس مع دولة جنوب السودان ؛ فضلاً عن وجود معسكرات تدريب للمعارضة الجنوبية المسلحة في مناطقتي الميرم وتمساحة الحدوديتين.