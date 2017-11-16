صحفيون سودانيون ينظمون وقفات احتجاجية ضدتعديلات على قانون الصحافة

نظمت «شبكة الصحافيين السودانيين»، وهي تنظيم صحافي مستقل مناوئ لاتحاد الصحافيين المقرب من الحكومة، حملة توقيعات على مذكرة لرئاسة الوزراء، وقعها عشرات الصحافيين العاملين داخل البلاد وخارجها.

وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع ورشة عقدها مجلس الصحافة والمطبوعات لمناقشة تلك التعديلات، شارك فيها عدد من رؤساء التحرير والصحافيين والناشرين وخبراء الصحافة؛ لكن الشرطة طوقت المكان ومنعت الصحافيين من تنظيم الوقفة في الشارع المؤدي للمجلس، ما دفعهم لتنظيمها داخل مباني مجلس الصحافة، وقبيل ذلك اعتقلت الصحافية شمائل النور، ثم أطلق سراحها بعد ساعات.

ونقلت صحيفةـ«الشرق الأوسط»، عن شمائل النور إن رجال أمن في ملابس مدنية ألقوا القبض عليها أمام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، ونزعوا هاتفها وقادوها إلى أحد المقرات الأمنية، ثم أفرجوا عنها بعد ساعات تحت مزاعم تصويرها لإحدى آليات الشرطة التي كانت تطوق المكان.

ما جهة اخرى تظاهر عشرات الصحافيين السودانيينالمنضوين تحت مظلة اتحاد الصحفيين السودانيين (موال

للنظام )، أمام مقر نقابتهم في الخرطوم احتجاجاً على مشروع قانون يقيِّد حرية الإعلام وينص على منع أي صحافي من مزاولة عمله لفترة غير محددة في حال تعارضت كتاباته مع سياسة الحكومة.

وتحت شعار «وقفة الرفض والصمود»، رفع الصحافيون الذين تجمعوا أمام مقر نقابة الصحافيين لاقتات كتب عليها «صحافه حرة أو لا صحافة»، و «لا لقمع الصحافيين» و «معاً ضد القانون الجديد». وتناقش الحكومة برئاسة بكري حسن صالح مشروع القانون قبل أن تحيله على البرلمان لإقراره.

وأكد رئيس نقابة الصحافيين صادق الرزيقات، أن «القانون الجديد يهدد حرية الصحافة ولذلك نحن نرفضه». وأضاف إن «القانون الجديد سيسمح لمجلس الصحافة بمنع أي صحيفة من الصدور لـ15 يوماً من دون أمر قضائي».

ينص قانون الإعلام السوداني الحالي على أن يقدم المجلس القومي للصحافة طلباً لاستصدار قرار من المحكمة في حال رغب في منع صحيفة من الصدور لأكثر من 3 أيام.

وقال الرزيقات إن «القانون الجديد لا يتماشى مع المبادئ الدولية لحرية التعبير»، لكن المجلس القومي للصحافة الذي ينظم عمل الإعلام ويشرف عليه الرئيس السوداني عمر البشير، دافع عن مشروع القانون على لسان أمينه العام عبد العظيم عوض الذي قال: «نعتقد أن مشروع القانون المقترح يقوي حرية الصحافة. نعتقد أيضاً أن حرية الصحافة تترافق كذلك مع حس المسؤولية والقانون الجديد هدفه حماية الناس».

وأثارت التعديلات المقترحة على قانون الصحافة 2009 الوسط الصحافي السوداني، وذلك عقب توجيه مجلس الوزراء بإجراء مزيد من الحوار والتداول حولها. ووصف الصادق الرزيقي، رئيس الاتحاد العام للصحافيين السودانيين المقرب من الحكومة في الورشة، التي أقيمت أمس بمباني المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، القانون المقترح بأنه تعديل «معيب وكارثي»، وقال إن هناك ما أسماه «مخاوف من الدولة بشأن الأداء الصحافي»، دفعت إلى اقتراح تلك التعديلات، وشدد على أهمية إخضاع القانون قبل تعديله إلى مزيد من الحوارات والنقاشات للوصول إلى «صيغة مثلى» لقانون جيد للصحافة في البلاد.

من جهته، تبنى الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات، عبد العظيم عوض، تلك التعديلات، داعيا إلى إجازتها، وقال إن اللجنة التي اقترحها تكونت من «رئيس اتحاد الصحافيين، وممثلين للسلطة القضائية، وجهاز الأمن، ووزارة الداخلية».

وانتقد فيصل محمد صالح، الصحافي الحائز على «جائزة بيتر ماكلر» للشجاعة والنزاهة الصحافية، التعديلات بشدة، واعتبرها ثمرة مناخ سياسي وتشريعي سيئ، جعل منها الأسوأ في العالم.

ووصف صالح التعديلات المقترحة بأنها غير دستورية، باعتبار أن القوانين تنظم الحريات ولا تصادرها، وقال إن «مثل هذه القوانين هي السبب في تصنيف السودان من بين أسوأ الدول في مجال الحريات الصحافية. ولا توجد مثل هذه التعديلات إلا في قوانين الدول الأسوأ في مجال الحريات الصحافية، وإذا كان السودان يريد تصنيفه ضمن هذه الدول، فإن هذه التعديلات تجعله مؤهلاً لذلك بجدارة».

وتمنح التعديلات المقترحة على قانون الصحافة لسنة 2017 المجلس القومي للصحافة والمطبوعات سلطة تعليق صدور الصحف لمدة 15 يوماً، بعد أن كانت 3 أيام في القانون الحالي. كما تتيح له سلطة إيقاف الصحافيين عن الكتابة، وسحب قيده مؤقتاً، وتمكنه من سلطة ترخيص النشر الإلكتروني. وفي الوقت ذاته تقلص التعديلات تمثيل الصحافيين في المجلس القومي للصحافة، من 8 أعضاء إلى 5 أعضاء.

ويصنف السودان في المركز 174 من أصل 180 دولة، وفقاً لمؤشر قياس حرية الصحافة، الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود، المعنية بالحريات الصحافية لعام 2017.