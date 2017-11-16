صحافيو شمال دارفور يقاطعون أنشطة مليشيات الدعم السريع اعلاميا

قاطع صحفيون من اقليم دارفور، غربيّ السودان، يوم الاربعاء، كافة انشطة حكومة شمال دارفور، ورفضوا تغطية زيارة لقائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” للولاية.

وحسب بيان صادر عن مراسلي الصحف بولاية شمال دارفور، إن معاملة الوالي عبد الواحد يوسف السيئة مع اجهزة الإعلام وتعمده تغيبب أقلامهم عن الانشطة الرسمية استدعاهم لإعلان المقاطعة، مع الاكتفاء بنقل هموم المواطنين.

وعليه لن تحظى زيارة حميدتي للولاية بالتغطية الصح

فية.

وتأتي خطوة صحافيي شمال دارفور، بالتزامن مع عمليات تضييق يواجهها الصحفيين، حيث اعتقلت اجهزة امن ولاية غرب دارفور، يوم الاثنين، مراسل صحيفة “الراي العام” علاء الدين بابكر عقب مؤتمر صحفي.

واعتقلت اجهزة الأمن في العاصمة الخرطوم، يوم الأربعاء، صحافيين، اثناء وقفة احتجاجية نظمتها “شبكة الصحفيين السودانيين” ضد تعديلات مقترحة لقانون الصحافة والمطبوعات، توصف بالكارثية.