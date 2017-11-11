شكاوى من نقص المياه والغذاء في الطويشة

اشتكي المواطنون بمناطق جنوب محلية الطويشه بولاية شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء ومياه الشرب.

“قال عضو مجلس تشريعي شمال دارفور عن دائرة الطويشة جنوب سليمان مختار موسي , ان قلة إمطار خريف هذا العام ادت إلي شح المياه ونضوب الحفائر والآبار بمنطقتي كرويا وأم كتكوت وأضاف إن وفدا من المنطقتين التقي بوالي شمال دارفور الذي وعد بحل المشكلة.

وطالب سليمان مختار بتوفير كميات من الذره من المخزون ا

لاستراتيجي وإجراء مسح ما بعد الحصاد ا بالمنطقة مبكرا لمعرفة حجم الفجوة الغذائية .

وتعاني العديد من مناطق الولاية نقصا في المياه رغم إعلان الحكومة تنفيذ برامج حصاد المياه وزيرو عطش”.

عافية دارفور