شبكة الصحافيين تدعو لوقفة احتجاجية لرفض تعديلات مقترحة على قانون الصحافة

تنظم شبكة الصحافيين السودانيين وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس الصحافة والمطبوعات، وستقدم مذكرة للمجلس، تتضمن رفضاً لتعديلات مقترحة على قانون الصحافة.

ودعت الصحافيين السودانيين للحضور، الساعة الثانية عشرة (منتصف النهار) للتعبير عن رفضهم مشروع القانون الجديد.

وتجيء الوقفة الاحتجاجية في وقت يشهد حالياً توقيع

مئات الصحافيين، على قائمة ترفض التعديلات، التي أعدتها شبكة الصحافيين.

من جهة اخرى دانت رابطة الإعلاميين والصحافيين بدارفور اعتقال الصحفي علاء الدين بابكر، وأعلنت رفضها القاطع للتضييق على الصحافيين العاملين في المناطق الحساسة ومناطق النزاع.

وطالبت السلطات بإطلاق سراح علاء الدين واحترام المواثيق الدولية الصحافية التي تؤطر علاقة الصحافي بالحكومات حتي يتمكن الصحافيون من أداء رسالتهم، وناشدت المنظمات الحقوقية واتحادات الصحافيين للتضامن مع الصحافيين، وحث الحكومات على عدم التضييق عليهم.

وقالت الرابطة في بيان حصلت (التحرير) على نسخة منه اليوم (الثلاثاء 14 نوفمبر) اذا كانت القضية تتعلق بالنشر فان محكمة الصحافة والمطبوعات هي المكان الذي يتحاكم فيه الصحافيون، وأشارت إلى أنها تفاجأت باختفاء الصحفي علاء الدين بابكر الذي كان ضمن الصحافيين الذي شاركوا في تغطية مؤتمر صحافي عقده والي ولاية غرب دارفور فضل المولي الهجا نهار الاثنين 13 نوفمبر، بحاضرة الولاية الجنينة ، وأنها تحصلت على معلومات تفيد باعتقال الصحفي علاء الدين بابكر .