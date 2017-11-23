خفر السواحل الإيطالي: إنقاذ 1100 مهاجر بينهم حامل ولدت طفلها على زورق مطاطي

(أ ف ب) – أعلن خفر سواحل إيطاليا ومنظمة إغاثية أمس الأربعاء إنقاذ زهاء 1100 مهاجر غير شرعي أبحروا من ليبيا، بينهم امرأة حامل ولدت طفلها في عرض البحر على زورق مطاطي.

وقال خفر السواحل في بيان إن المهاجرين الذين أنقذوا كانوا على متن عشرة زوارق مطاطية ومركب خشبي صغير، وإن عملية الإنقاذ شاركت فيها سفينة تابعة للخفر وأخرى تابعة للبحرية الإيطالية، إضافة الى وحدات تابعة لمنظمة «ميشن لايفلاين» الإغاثية غير الحكومية.

من جهتها قالت المنظمة الإغاثية في تغريدة على تويتر

إن من بين المهاجرات اللواتي تم انقاذهن أمس الأربعاء امرأة حامل وضعت طفلها بينما كانت على متن الزورق المطاطي في عرض البحر.

ومنذ مطلع العام وصل الى السواحل الإيطالية 114 الفا و600 مهاجر غير شرعي، وهو عدد يقل بنسبة 32% عن ذلك المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.