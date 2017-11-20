خطة عمل وزارة الخارجية الأمريكية للحرية الدينية في السودان

وجه نائب وزير الخارجية الامريكية جون جي سيلفان في اجتماع جمعه برجالات دين مسلمين ومسيحيين بمسجد الشهيد بالخرطوم عدة نقاط كخطة عمل يبنى عليها العلاقات بين واشنطن والخرطوم وخطوات العمل المشترك في السودان في الفترة القادمة .

واشار تلك الموجهات على :

مراجعة وتعديل أو إلغاء القوانين للتأكد من أنها تتسق مع مواثيق وعهود واتفاقيات حقوق الانسان، خاصة التي نصت عليها المادة (18) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تشمل:-المواد المتعلقة بالردة، المادة (126) القانون الجنائي لعام 1991، التي تنص على عقوبة الإعدام للمرتد.تهمة الكفر، المادة (125) من القانون الجنائي لسنة 1991، تحاكم بالسجن أو الغرامة كل شخص أساء أو ح

ط من قدر أي دينقوانين النظام العام، التي تحاكم الأشخاص بالمادة (152)، التي تعاقب بالجلد على إرتداء الملابس التي تصنف من منفذي القانون بأنها فاضحة أو جرائم الشرف والسمعة والآداب العامة.الأحوال الشخصية التي تختص برعاية الطفل والميراث في قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991، الذ ي يفرق بين المسلمين وغيرهم.المحافظة على الحرية الدينية للجميع، مسلمين أو غيرهم في دستور السودان الجديد.إطلاق سراح أو إسقاط التهم عن المدانين بسبب الإعتقاد الديني، سواء كان بالممارسة أو التعبير عن معتقدهم.مراجعة سياسات الأراضي لإنهاء عمليات هدم الكنائيس والمساجد، على ان تحتوي على إنذار بزمن محدد وتعويض مجزي.إتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة أي رجل شرطة أو مسئول حكومي انتهك حقوق الانسان، إعتماداً على أساس ديني.التحقق من الإدعاءات التي يتحدث عنها المجتمع من تحرش وعنف على أساس ممارسة المعتقدات، وإتخاذ إجراءات للقبض على الجناة لتقديمهم للمحاكمة العادلة.إعادة تشكيل مفوضية غير المسلمين.استضافة الوكالات الحكومية لحلقات نقاش حول أفضل السبل لإحترام الحريات الدينية.إنشاء آلية رسمية استشارية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لترسيخ مفهوم الحرية الدينية في المجتمع ووسط المسئولين الحكوميين.البحث مع الشركاء الدوليين والإقليميين عن فرص تدريب للمسئولين الحكوميين حول أفضل الممارسات للحرية الدينية.إتاحة الفرصة للمجتمع المدني للمشاركة في الإصلاح القانوني والدستوري، بما فيها التعديلات على دستور 2005 الانتقالي.السماح لمقرري الأمم المتحدة والموظفين الدوليين والخبراء المستقلين لزيارة السودان لمراقبة الحريات الدينية، وإتاحة الفرصة لهم للتحرك دون أي قيود للقاء ممثلي المنظمات الدينية وقادة المجتمع المدني والمسئولين الحكوميين.الإستجابة لطلبات المنظمات الدولية لزيارة المسجونين لأسباب تتعلق ممارسة الدينية.

من جهة اخرى أفادت مصادر مطلعة أنَّ جماعاتٍ دينية وهيئاتٍ إسلامية، قاطعت الاجتماع الذي جمع نائب وزير الخارجية الأمريكي جون جي سليفان بدعاة ورجال دين بمسجد النيلين بأمدرمان، في وقت قاطعت هيئة علماء السودان حضور الاجتماع نظراً لأنَّ الدعوة لحضور اللقاء وردت من السفارة الأمريكية، فيما رَفَضت الهيئة بشكلٍ قاطعٍ، مُقترحات نائب وزير الخارجية الأمريكية سليفان بشأن الخطة الدينية التي دفعت بها واشنطن للخرطوم، والداعية إلى إجراء تعديلات على القوانين السودانية الحاكمة بالشريعة الإسلامية.

وأعلنت الهيئة في بيانها الصادر أمس السبت، أنّ ما طالب به الدبلوماسي الأمريكي من إجراءات تناولت جوانب سياسية وتشريعية وقانونية كَشُرُوطٍ لتحسين العلاقة مع السودان أمرٌ مَرفوضٌ تماماً، وأنَّ تعديل القوانين والدساتير شأن داخلي لا يجوز لأية جهة خارجية التدخل فيه لا سراً ولا جهراً، وشدّدت الهيئة على تمسك السودانيين بثوابت الدين ولا سبيل في التفريط فيها، ودعت الهيئة في بيانها، الإدارة الأمريكية لرفع الظلم عن البلاد والعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الإرهابية.