حركة العدل والمساواة تنعى الشيخ مردس جمعة رئيس مجلس شورى المعاليا

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM

jemsudan9@gmail.com

بيان نعي / الشيخ مردس جمعه

قال تعالى “وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون” صدق الله العظيم

تنعي حركة العدل والمساواة السودانية الفقيد / الشيخ مردس جمعه رئيس مجلس شورى المعاليا الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعه

الموافق 24/11/2017 راضيا عند ربه مرضيا.

حركة العدل والمساواة إذ تنعي / الشيخ مردس تعزي جموع الشعب السوداني على الفقد الجلل إذ كان الفقيد رمزا للنضال ضد حكومات القمع والاستبداد ولم يهادن إلى أن توفاه الاجل، سائلين الله له الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته مع معية الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وان يلزم أهله واقاربه الصبر وحسن العزاء “إنا لله وإنا إليه راجعون”

جبريل ادم بلال

امين الإعلام الناطق الرسمي

24/11/2017