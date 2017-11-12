حركة العدل والمساواة تنعى الزعيم / بكري أحمد عديل

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية Justice & Equality Movement Sudan (JEM

jemsudan9@gmail.com

بيان نعي الزعيم / بكري أحمد عديل

قال تعالى “وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون” صدق الله العظيم

بقلوب يملؤها الحزن على الفقد الجلل تنعي حركةالعدل والمساواة السودانية القيادي والسياسي الكبير الزعيم / بكري أحمد عديل الذي توفته المنية راضيا مرضيا بعد نضال طال لسنين

ظل فيها راس الرمح مكافحا ومناضلا من أجل دولة المواطنة التي يتساوى عندها الجميع.

حركة العدل والمساواة إذ تعزي في وفاة المغفور له بإذن الله القيادي / بكري عديل تعزي نفسها وجموع الشعب السوداني على فقدهم الجلل الذي خلف وراءة سيرة صافية السريرة.

حركة العدل والمساواة إذ تعزي أهله جميعا نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وان يلزم أهله الصبر وحسن العزاء “إنا لله وإنا إليه راجعون”

جبريل آدم بلال

امين الإعلام الناطق الرسمي 12/11/2017