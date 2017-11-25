حركة العدل والمساواة تدين الهجوم الإرهابي على المصلين في مسجد الروضة في سيناء

حركة العدل والمساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM

jemsudan9@gmail.com

في سلوك ابعد ما يكون عن الدين والإنسانية تعرض المصلين الابرياء في مسجد الروضة في سيناء وفي يوم الجمعة إلى هجوم إرهابي من مجموعة ارهابية لا يمكن أن تنسب لأي دين سماوي، إستشهد على إثرها المئآت وجرح العشرات.

جراء هذا السلوك المشين تدين حركة العدل و المساواة الس

ودانية باغلظ العبارات و اشدها و تشجب الهجوم البربري الغاشم الذي شنته مجموعة ارهابية على المصلين في مسجد الروضة بسيناء بجمهورية مصر العربية و الذي اودى بحياة اكثر من مائتين و خمسة و ثلاثين من الأبرياء و جرح العشرات منهم، الإسلام بريء مما أقدم عليه هؤلاء القتلة أعداء الإسلام و أعداء الإنسانية، و على المجتمع الإنساني كله أن يتحد لمحاربة هذا النوع من السلوك الوحشي المجرد من كل قيمة أو إحساس.

حركة العدل و المساواة السودانية إذ تدين و تستنكر هذه الجريمة النكراء، تعلن تضامنها الكامل مع الشعب المصري الشقيق، وأهل سيناء و تتقدم لاسر الضحايا و لحكومة جمهورية مصر العربية باخلص التعازي و أسمى آيات المواساة، سائلين الله أن يحفظ جميع الابرياء في العالم من شرور الاشرار، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.

جبريل ادم بلال

امين الإعلام الناطق الرسمي

25/11/2017