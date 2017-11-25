حامون يطالبون مفوضية حقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عن الطالب نصر الدين مختار

دفع مجموعة من المحامين بمذكرة لدى المفوضية القومية لحقوق الإنسان حول اعتقال الطالب نصر الدين مختار محمد عبد الله الرئيس السابق لرابطة طلاب دارفور بجامعة القران الكريم وآخرين، وطالبوا في مذكرتهم المفوضية بالتدخل لكفالة الحقوق الدستورية والقانونية للمعتقلين، والإفراج الفوري عنهم، كما طالبوا بفتح تحقيق حول وجود الوحدات الجهادية بالجامعات، وما يقومون به من أفعال مخالفة للقانون وا

لدستور.

وكشفت هيئة محامي دارفور أن الطالب نصر الدين مختار المعتقل منذ 2 أغسطس الماضي يعاني متاعب صحية جراء التعذيب الذي تعرض له في المعتقل، وناشدت الهيئة المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان للتضامن معه ومع زملائه المعتقلين، ومطالبة جهاز الأمن بإطلاق سراحهم فوراً، أو تقديمهم للمحاكمة.