جبريل ابراهيم يتحدث عن اتصالات مع الحلو لتوحيد الجبهة الثورية

كشف رئيس حركة العدل و المساواة جبريل ابراهيم في ندوة عقدها بالعصمة الفرنسية باريس عن اتصالات شملت عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال لتوحيد الجبهة الثورية السودانية، و اعرب جبريل ابراهيم عن اسفه لعدم مشاركة رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور في الاجتماعات الاخيرة للجبهة الثورية في باريس، وقال:

واتهم جبريل ابراهيم في الندوة الرئيس عمر البشير بمحاولة الاستعانة بروسية لقتل مزيد من الناس في السودان حس

ب قوله، و اضاف أن البشير يريد بذلك تفادي المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى للقبض عليه لاتهامه بارتكاب ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور

لكن وزير الخارجية ابراهيم غندور قال في مؤتمر صحفي تناول فيه تصريحات الرئيس البشير لدى اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجدل التي اثارته قال إن البشير يقصد الحماية من سعي الولايات المتحدة لايقاف صادرات الذهب