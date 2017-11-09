بيان من هيئة محامي دارفور حول تجاوزت عناصر شرطة امبدة الحارة ٣٨ مع نساء

هيئة محامي دارفور

بيان

حول تجاوزت عناصر شرطة امبدة الحارة ٣٨ مع نساء تم توقيفهن بسبب شرب الشاي مساءا بمحطة الشباب

لقد ظلت اتيام من عناصر شرطة امبدة الحارة ٣٨ تقوم بحملات تستهدف بائعات الشاي وفي مساء الثلاثاء الموافق ٧/١١/٢٠١٧ قام تيم من عناصر الشرطة المذكورة بقبض

عدد من النساء بمحطة امبدة الشباب وإقتيادهن والمرور بهن في عربات الكشة بالحارة المذكورة لاكثر من ساعة ونصف وبينهن معلمة حاصلة علي الماجستير في اللغة الإنجليزية وهي مسيحية تعمل بالكمبوني وعدد من المعاهد التعليمية ووصيفة ملكة جمال النوبة للعام الجاري وفي أستجوابها وضح لها ان تيم الشرطة اعتقد انها من مواطنات جنوب السودان وتم الإفراج عنها بعد معاملتها علي تلك الشاكلة الحاطة بمكانتها الإعتبارية بعد إستكتابها تعهدا بعدم شرب الشاي في محطة الشباب وهذا ما يعد إنتهاكا لحقوقها الدستورية والقانونية وإهدارا لخصوصيتها وحقها في ممارسة حياتها الطبيعة وشرب الشاي اين ما شاءت وما رغبت ، وإذ تدين هيئة محامي دارفور نهج اتيام شرطة امبدة ٣٨ في ملاحقة بائعات الشاي وغيرهم اثناء شرب الشاي ستخاطب محلية امبدة وشرطتها لوقف هذه الإنتهاكات ومساءلة مرتكبيها .

هيئة محامي دارفور

٧/١١/٢٠١٧