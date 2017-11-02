المجلس القومي للصحافة المطبوعات يعلق صدور صحيفة الجريدة ليومين بسبب مقال!!!

أصدر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية قراراً بتعليق صدور صحيفة الجريدة لمدة يومين (الخميس والجمعة)، إعمالاً لنص المادة ( ۸) من لائحة لجنة الشكاوى وتسوية النزاعات، وذلك على خلفية مقال الأستاذ الفاتح جبرا بعنوان (امتحان تحرش)، وتعتذر الجريدة لقرائها عن الاحتجاب القسري على أن تعاود الصدور صباح السبت بمشيئة الله.

إمتحان تحرش

ساخر سبيل – الفاتح جبرا

وزارة خارجية الأمازون

إ متحان قبول سكرتيرين ثوالث

المادة : التح

رش

أجب على جميع الأسئلة بخط واضح :

السؤال الأول : قم بإختيار الإجابة المناسبة :

1- ما هو أكثر الأوقات ملائمة لك للتحرش في المواصلات العامة؟

أ‌- وقت خروج الموظفين

ب‌- وقت عودة الموظفين

ت‌- ظهيرة الأعياد

ث‌- كل ما سبق صحيح (الزحمة فيها الرحمة)

2- كيف تتصرف إذا تم القبض عليك متلبساً بالثابتة؟

أ‌- أعمل أطرش

ب‌- أعمل نائم

ت‌- أعمل مجنون

ث‌- أجري جري نضيف

3- ما هي أكثر اللحظات التي يجب إغتنامها للتحرش في المركبات العامة؟

أ‌- مع الفرامل (خاصتن لو قوية)

ب‌- مع المطب الأصطناعي (خاصة لو السائق ما شايفو)

ت‌- كل اللحظات مناسبة (ما عايز ليا سبب)

ث‌- الإجابة (ت)

4- معك زميل من السفارة وأمامكم فتاة (جاهزة للتحرش) :

أ‌- تخليها ليهو

ب‌- إنتا شوية وهو شوية (تتقاسمو النبقة؟)

ت‌- تتحرش براك وما تديهو معاك

ث‌- تمارسو تحرش جماعي (الإتنين في وكت واحد)

5- إذا تحرشت بإمراة وإلتفتت لك وهي تصرخ بصوت عال ما هو رد فعلك ؟

أ‌- أصرخ فيها برضو (مالك في شنووووو)

ب‌- أديها (كف صاموتي)

ت‌- أقول ليها ما شايفه علامة الصلاة دي

ث‌- (التلاتة الفوق ديل كان حلوك ده شنبي)

6- إذا إلتفت الفتاة التي تتحرش بها ووجدتها رجل :

أ‌- أواصل تحرشي

ب‌- أتوقف عن التحرش

ت‌- ده ما المطلوب ذاااتو

ث‌- الإجابه (ت)

7- إذا تم القبض عليك بواسطة الشرطة ما هو أول شيء تفعله؟

أ‌- أعتذر للفتاة

ب‌- أقول ليهم أنا مسلم والقصة دي عندنا حرام

ت‌- أبرز لهم بطاقتى الدبلوماسية (الحصانة وكده)

ث‌- الإجابة ت (الحصانة دي البتخلينا نتحرش بي قلب قوي)

8- ما هو إسم المسؤول الذي يوافق إسمه عملية التحرش في وسائل النقل :

أ‌- المتعافي

ب‌- الجميعابي

ت‌- الفاضلابي

ث‌- الدقير

9- إذا قبض عليك وأنت تمارس التحرش داخل (بار) فكيف تفسر (لي ناس المشروع الرسلوك) قصة البار دي ؟ (خليك من التحرش)

أ‌- أقول ليهم جابني الدرب

ب‌- أقول ليهم كنتا مفتكرو حلواني

ت‌- أقول ليهم مشيت أهديهم يخلو البعملو فيهو ده

ث‌- ولا واحدة من الفوق دي بتخارجك

10- ما هي أكثر الملابس التي تجعلك تتحرش بالمرأة :

أ‌- خلفية بنطلونات الجينز

ب‌- البلوزة المفتوحة من الأمام

ت‌- الصدر البارز

ث‌- اي شيء بنتحرش ما عندنا قشة مرة

السؤال الثاني : اجب على الأسئلة التالية :

1- تحرك بص وبه 42 راكباً 32 فتاة و10 ركاب رجال ، إذا كان عدد النساء اللواتي يقفن (شماعة) 12 فتاة وعدد الرجال 5 ، أحسب عدد الذين من الممكن أن تتحرش بهم من الجنسين قبل أن يصل البص المحطة الأخيرة؟

2- إذا كنت تجلس في الكنبة الأخيرة وفجأتن ركبت من الباب الأمامي سيدة ذات مؤخرة لفتت إنتباهك مما أصابك بحمى التحرش وقررت ممارسة هوايتك والإحتكاك بها على الرغم من وجود عشرة أشخاص بينكما في ممر البص ، بالرسم وضح المسار الذي سوف تتخذه حتى لا تثير حفيظة بقية الركاب .

3- أذكر ثلاثة أحاديث (موضوعة) توضح أن التحرش لا يفسد الوضوء

4- قارن في ما لا يقل عن 15 سطر بين التحرش في بصات الكلاكلة ومترو لندن موضحاً أيهما أكثر إمتاعاً بالنسبة لك؟

5- أذكر أهمية التحرش بالنسبة للبعثات الدبلوماسية الأمازونية في التبادل الثقافي بينها وبلاد العالم الأخرى وتوطيد أواصر الصداقة

السؤال الثالث : قم بترجمة المفردات التالية إلى اللغة الإنجليزية

أ‌- عازل ذكري

ب‌- مؤخرة

ت‌- ململة

ث‌- حكحكة

ج‌- مضايرة

السؤال الرابع : قم بترجمة العبارات التالية إلى الفرنسية

أ‌- يا جماعة والله أنا ما قاصد شيء

ب‌- المرا دي براااها رجعت لي وراء

ت‌- أها شوفوني …… في حاجة هسه

ث‌- كدى إنتوأسألوها حست بي حاجة

ج‌- يا جماعة دي الفرملة ..

بالتوفيق ، مع أمنياتنا لك بالنجاح ودخول الوزارة إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكثر وزارات الخارجية عالمياً التي يقوم منسوبيها باللتحرش !

كسرة :

الناس ديل بتجيبوهم من وين؟ ..

تنبيه : توجد واو (جديد)

•كسرة جديدة لنج : أخبار كتب فيتنام شنو(و) يا وزير المالية ووزيرة التربية والتعليم شنو(و) … (ليها شهر)

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