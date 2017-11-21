الفتور يخيم على علاقة “البشير ونائبه الأول”

الخرطوم: الراكوبة قالت مصادر مطلعة إن حالة من البرود تخيّم حالياً على علاقة الرئيس عمر البشير، ونائبه الأول بكري حسن صالح، عقب تسمية البشير لوالي الجزيرة محمد طاهر ايلا خليفة له في انتخابات العام 2020.

وقال البشير في خطاب جماهيري، يوم الخميس، بولاية الجزيرة، ”أيلا لو اترشح للرئاسة في 2020 أنا حارشحه“.

وكانت جُل الترشيحات تذهب لصالح بكري حسن صا

لح، الذي ظل وجهاً حكومياً ثابتاً، وهو الوحيد المتبقي من عسكريي مجلس قيادة ثورة الانقاذ التي نجحت في الانقلاب على حكم ديمقراطي العام 1989.

وقالت مصادر “للراكوبة” إن البشير الذي يرغب في الترشح لولاية رئاسية جديدة في العام 2020م بات يعبِّر علانية من خشيته من فرض سيناريو دولي ضده بقيادة “بكري” الذي يجد قبولاً لدى الخارج.

وكشفت المصادر عن مخاوف انتابت “بكري” في اعقاب حديث البشير الأخير في ولاية الجزيرة، حيث يرى أن الرسائل التي ارسلها البشير تؤيد الاطاحة به بكافة السبل بما فيها الاغتيال أسوة بنظيره الزبير محمد صالح.

وبالفعل فشلت محاولة سابقة لاغتيال صالح عبر احداث اضرار في طائرته الخاصة، ولكن في المقابل نجحت “الحركة الإسلامية – الحاضنة الفكرية للفكر الإخواني” في اغتيال اثنين من حراسه الشخصيين.

وتتعرض حكومة رئيس بكري حسن صالح، لانتقادات غير مسبوقة بسبب التراجع الاقتصادي الكبير.

وتعود المصادر التي تحدثت “للراكوبة” بوجود محاولات لاغتيال الرجل معنوياً من خلال افساح المجال أمام الحملات التي تنتقده، وبتدخل البشير في هيئة المنقذ لوقف تراجع العملة المحلية مقابل الدولار، الذي أشارت مصادر متابعة إلى أن الاسلاميين هم من يقف وراء الارتفاع الصاروخي في أسعاره، لضرب استقرار حكومة “بكري”.

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