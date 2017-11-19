العدل والمساواة تلتقي الشيخ عبدالله ازرق طيبة في اسبانيا

نُشرت بتاريخ 19.11.2017 بواسطة jem

العدل والمساواة تلتقي الشيخ عبدالله ازرق طيبة في اسبانيا

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
الاقليم الاوسط
أمانة النيل الابيض
تعميم صحفي

بادرت حركة العدل والمساواة السودانية ممثلة في أمين ولاية النيل الابيض الاستاذ سيف مساعد علي خوجلي، بزيارة رئيس السجادة القادرية العركية (السودان) في مدينة برشلونة الاسبانية، التي يزورها مستشفيا هذه الايام الشيخ عبدالله الشيخ احمد الريح الشيخ عبد الباقي (ازرق طيبة)، وذلك بغرض الاطمئنان علي حالته الصحية.


وخلال الزيارة تحدث هاتفيا السيد رئيس الحركة الدكتور جبريل ابراهيم محمد الي خليفة العركيين، متمنيا له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، ومجدِداً حرص الحركة علي تمتين عٌري التواصل مع الطرق الصوفية، ومثمِناً جهود السجادة القادرية العركية التي تهدف الي ايجاد حل نهائى للازمة السودانية من خلال بناء الثقة وتوطيد السلام والديمقراطية والوحدة الوطنية.


سيف علي مساعد
امين ولاية النيل الابيض حركة العدل والمساواة السودانية
١٨ نوفمبر ٢٠١٧

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