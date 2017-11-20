الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو للمرة السادسة

حققت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد، مع رئيس وزراء البلاد بنيامين نتنياهو في قضايا فساد لعدة ساعات، وذلك للمرة السادسة منذ بداية العام الجاري.

وقال بيان للشرطة، إنه تم استجواب نتنياهو “عدة ساعات” من قبل ضباط شرطة وحدة “لاهف 433” المتخصصة بقضايا الفساد والتزوير، وذلك في مقر رئاسة الوزراء في مدينة القدس الغربية، دون مزيد من التفاصيل.

وهذه المرة الثانية التي يزور فيها المحققون رئيس

الوزراء الإسرائيلي خلال عشرة أيام، بعد أن تم استجوابه لمدة أربع ساعات متواصلة في 9 نونبر الحالي.

ومنذ يناير 2017، تحقق الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو بشبهة ضلوعه بالفساد في القضيتين المعروفتين إسرائيليا بملفي “1000” و”2000″، لكنها لم تقرر حتى اللحظة ما إذا كانت ستوصي المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت، بتقديم لائحة اتهام ضده أم لا.

والقضية 1000 تتعلق بانتفاع نتنياهو من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، فيما ترتبط القضية 2000 بمحاولته التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” للحصول على تغطية إخبارية إيجابية لأنشطته، مقابل الحد من نفوذ صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.