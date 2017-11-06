السودان يعلن سقوط قتلى من جنوده المشاركين في حرب اليمن

أعلن السودان، الأحد، سقوط قتلى وجرحى (دون ذكر أرقام) من قواته المشاركة في قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم، قال قائد قوات الدعم السريع في الجيش السوداني، الفريق محمد حمدان حميدتي: “قبل يومين فقدنا قتلى وجرحى في اليمن، من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع″.

وأشار حميدتي إلى أن “القوات السودانية استلمت م

واقع كثيرة جدًا في اليمن، وتؤدي أداءً جيدًا”.

ودرج السودان، على تجديد موقفه الثابت في دعم الحكومة الشرعية في اليمن، وبسط السلام والاستقرار في ربوعه.

ويشارك السودان في “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، الذي باشر مهامه في مارس/ آذار 2015، لمواجهة الحوثيين والقوات الموالية لهم.

ولم يعلن السودان رسميا عن تعداد قواته المشاركة في عمليات التحالف العربي، لكنه سبق أن أبدى استعداده لإرسال 6 آلاف جندي لليمن.

وفي يناير/ كانون ثان 2016، أعلنت الخرطوم سقوط أول قتيل من قواتها باليمن أثناء “عمل إداري”.

فيما ذكرت تقارير صحفية أن الرئيس عمر البشير تفقد، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، قبور سودانيين قتلوا في اليمن يقدر عددهم بنحو 17 جندياً، نقلوا إلى المدينة المنورة ودفنوا في البقيع.

ولا يعرف على وجه الدقة، إجمالي عدد الجنود السودانيين الذين قتلوا في حرب اليمن، غير أن سفارة السعودية في الخرطوم، أعلنت خلال موسم الحج الأخير توفيرها فرصا لأداء الشعيرة لـ250 من أهالي العسكريين السودانيين الذين قتلوا في اليمن.