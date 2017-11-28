السودان يسلم تركيا شخصا على صلة بـ “شبكة غولن”

أكدت وسائل إعلام تركية أن المخابرات السودانية سلمت نظيرتها التركية شخصا يمول شبكة المعارض فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل.

ونقلت وكالة “الأناضول”، عن مصادر أمنية، قولها: إن “المخابرات الوطنية التركية وجهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني نفذا عملية مشتركة استهدفت ممدوح جيقماز في السودان، وأعاداه إلى تركيا اليوم الاثنين”.

وذكرت وكالة الأنباء التركية، أنه “يعتقد بأن جيقماز، الذي ي

صفه الإعلام التركي بأنه خزينة نقود لشبكة غولن، حول ملايين الدولارات إلى الشبكة من السودان منذ فراره إلى هناك في يناير/كانون الثاني عام 2016″.

وتتهم أنقرة الداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو/تموز عام 2016، على الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ينفيه غولن، الذي يقيم حاليا في الولايات المتحدة.

ومنذ محاولة الانقلاب زجت السلطات التركية بأكثر من 50 ألف شخص في السجون في انتظار محاكمتهم بشأن صلات مزعومة بالشبكة، بينما أقالت حولي 150 ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل في وظائف بالجيش والقطاعين العام والخاص.