الدولار يوالي صعوده امام الجنيه والبرلمان يتدخل لاحتواء الموقف

ا نخرطت للجنة اقتصادية بالبرلمان في اجتماعات متصلة لمناقشة تداعيات تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث شهد سعر الدولار الأمريكي قفزة جديدة في السوق الموازي، فقد بلغت قيمته (25) جنيهاً، بينما بلغ سعر الريال السعودي 6.1 جنيه، وذلك بعد ايام من اعتراف النائب الاول رئيس مجلس الوزراء الفريق بكري حسن صالح، بفشل سياسات الحكومة في كبح جماع النقد

الاجنبي، وأخفقت في وقف تراجع العملة الوطنية.

وارجع متعاملون في السوق الموازي الصعود الكبير في أسعار الدولار إلى حملات الحكومة التي نفذتها للحد من صعود أسعار النقد الأجنبي مقابل العملة المحلية؛ على خلفية توجيهات بكري الذي طالب بتشديد الحملات على تجار العملة.

وقال أحد المتعاملين في السوق الموازي لـ(الراكوبة) إن حملات الحكومة أدت لانعدام الدولار من السوق ما زاد الطلب عليه؛ وهو ما أدى لبلوغ الدولار إلى 25 جنيه كرقم جديد.