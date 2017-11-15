الدولار يستمر في الصعود الجنوني مسجلا 25,3 جنيه سوداني

حطم الدولار كل الارقام السابقة مقابل الجنيه السوداني وواصل ارتفاعه المتسارع بطريقة غير مسبوقة الثلاثاء مسجلاً بالسوق الموازي 25,1 جنيها للشراء، مقابل 25,3 جنيها للبيع.

وقال أحد التجار” نعم كنا نتوقع زيادة سعر الدولار لكن ليست بهذه السرعة”، وتابع” اليوم هناك شركة كبري اشترت منا مبلغ 200 ألف دولار بسعر 25,5″.

وحذر وزير الزراعة الأسبق عبد الحليم المتعافي الاثنين

لدي حديثه في ورشة عمل من إمكانية ان يصل الدولار الى 30 جنيهاً إذا سارت الأمور بهذه الوتيرة.

وقال تاجر عملة لـ(سودان تربيون) إن “الدولار خلال أسبوع ارتفع حوالى 3 جنيهات وهذه الزيادة لم تحدث من قبل خلال سنوات طويلة” .

ونفى وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي الإثنين ما يشاع عن اتجاه الحكومة لتعويم الجنيه مقابل سعر صرف العملات الأجنبية.

و”تعويم الجنيه” مصطلح اقتصادي يقصد به أن يكون سعر صرفه مقابل الدولار أو أي عملة أجنبية بعيدًا عن تدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعره، وترتبط قيمته بالعرض والطلب.

وتتفاقم أزمة ارتفاع أسعار الدولار في مقابل العملة المحلية، مع عدم تمكن الصادرات السودانية من احتلال موقع متقدم بالأسواق الخارجية ووقوع معظم الصادرات غير النفطية تحت رحمة البورصات العالمية التي تتأرجح اسعارها بين الارتفاع والانخفاض.